A Lequile e in 7 altri comuni sospesa temporaneamente la raccolta della plastica: stop a sacchi e mastelli sui marciapiedi

LEQUILE – Sospesa temporaneamente la raccolta della plastica a Lequile e divieto di esporre sui marciapiedi sacchi, mastelli e contenitori dedicati a questa frazione di rifiuto, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche. Il sindaco Vincenzo Carlà, insieme agli altri primi cittadini dei Comuni appartenenti all’Aro Lecce 3, ha dovuto adottare nella mattinata di oggi un’ordinanza urgente dopo la comunicazione della società Cave Marra Ecologia srl, presso cui avveniva il conferimento della plastica. Il provvedimento vieta anche il conferimento degli stessi materiali al Centro comunale di raccolta, il CCR, per le medesime ragioni tecniche. Nell’ordinanza viene precisato che si tratta di “una situazione emergenziale di natura sovracomunale del tutto indipendente dall’Amministrazione comunale di Lequile e dalla ditta gestore del servizio”.



La società Cave Marra Ecologia ha infatti comunicato con una nota protocollata a tutti i Comuni dell’Aro Lecce 3 la sospensione dei conferimenti a partire da domani, martedì 8 settembre 2026. Oltre a Lequile, i Comuni interessati sono Arnesano, Carmiano, Copertino, Leverano, Monteroni di Lecce, Porto Cesareo e Veglie. Aro Lecce 3 ha quindi invitato i sindaci ad adottare misure immediate finalizzate alla tutela del decoro urbano e dell’igiene pubblica, evitando l’accumulo nelle strade di rifiuti che, allo stato attuale, non potrebbero essere ritirati.

“Dopo il danno la beffa”, ha commentato il sindaco di Lequile, Vincenzo Carlà, nel post con cui ha informato i cittadini della nuova ordinanza. Un’emergenza che arriva a pochi giorni dal grave incendio scoppiato lo scorso 29 agosto nel Centro comprensoriale di Ecorisorse e che ha già impegnato l’amministrazione comunale nella gestione di una situazione particolarmente delicata. Carlà ha inoltre richiamato un problema più ampio legato alla filiera del riciclo: “Da tempo Corepla aveva comunicato che aveva difficoltà a ritirare e a vendere la plastica riciclata, essendo il suo costo superiore alla plastica vergine. Un problema che si sta verificando in tutta Italia e che richiede interventi drastici urgenti”. Fino a nuove disposizioni, dunque, i cittadini e le attività di Lequile non dovranno esporre all’esterno sacchi, mastelli o altri contenitori destinati alla raccolta della plastica, né conferire questo materiale al Centro comunale di raccolta.