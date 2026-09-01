Dal 3 settembre via alla Sagra della Patata Zuccherina fra tradizioni, spettacoli e musica live

FRIGOLE (Lecce) – Decima edizione della “Sagra della Patata Zuccherina” fra artisti, cantanti e stand gastronomici, per una 4 giorni all’insegna della musica e del divertimento. Il ricco programma musicale, curato dall’agenzia di spettacoli e produzioni “EpMusic” di Andrea Poci, partirà giovedì 3 settembre con start alle 21.30, in occasione della nuova tappa del Party Salento Show Live. Il trio composto da Massimo Manca, Mauro Stiky e Street Angel salirà sul palco in piazza Cosimo Bertacchi per uno spettacolo che proporrà oltre due ore di musica, animazione, immagini ed effetti scenici. Un evento pensato per coinvolgere spettatori di ogni età, attraverso un viaggio musicale lungo oltre cinquant’anni di successi italiani e internazionali. Ancora più ricco il palinsesto artistico delle seconda giornata griffata EpMusic: nel corso del pomeriggio di venerdì 4 andrà in scena lo spettacolo itinerante di

Stella Band, che farà da apripista al Ciccio Riccio Tour. A seguire dj Jump e Nadia Dolce faranno ballare il pubblico nell’ambito del “Dance Festival Summer Tour”. Fra tradizioni e prodotti tipici, la sagra proseguirà sabato 5 settembre nel segno dell’intrattenimento con il live degli Zinharua e Puccia degli Apres La Classe. A corredo della serata, si esibirà il cantante napoletano Ciro Caruso. Domenica 6 il maxi-evento musicale si chiuderà in bellezza alle 21.30 con il Bar Italia, il grande spettacolo dedicato alla musica italiana remixata in chiave dance, con animazione e scenografie. Ingresso libero.