Marti: “Faremo muro contro il femminicidio e la violenza”

LECCE – Il senatore Roberto Marti è intervenuto sul recente caso di cronaca che ha sconvolto il Salento: “Quanto accaduto a Lorena Isceri ci mette ancora una volta davanti a una realtà che non possiamo ignorare: il femminicidio esiste e continua a rappresentare una ferita profonda per la nostra società. In queste ore il mio pensiero e la mia vicinanza vanno alla famiglia di Lorena, ai suoi genitori, ai suoi affetti e a tutta la comunità colpita da una tragedia tanto dolorosa. Le istituzioni sono vicine a voi e devono esserlo non soltanto nel momento del dolore, ma soprattutto attraverso azioni concrete di prevenzione.

Mi hanno colpito profondamente anche le parole del papà di Lorena, che ha chiesto alle istituzioni di fare muro contro la violenza. È un appello che non può cadere nel vuoto e che chiama tutti noi a una responsabilità precisa: costruire una rete sempre più forte capace di prevenire, riconoscere e contrastare ogni forma di violenza sulle donne.

Per questo mi impegnerò in prima persona affinché nelle scuole possano essere rafforzati ulteriormente i percorsi di formazione dedicati alla gestione delle relazioni, al rispetto reciproco, al riconoscimento dei segnali di una relazione tossica e alla capacità di chiedere aiuto prima che sia troppo tardi.

È fondamentale lavorare sui più giovani, fornendo loro strumenti culturali e psicologici per comprendere che l’amore non può mai significare possesso, controllo, paura o violenza. Allo stesso tempo occorre potenziare i punti di ascolto e i presìdi antiviolenza, rendendoli sempre più accessibili e vicini alle ragazze e ai ragazzi.

Fare muro contro la violenza significa unire istituzioni, scuola, famiglie e territorio, senza lasciare spazi all’indifferenza e senza sottovalutare quei segnali che possono anticipare situazioni drammatiche. La morte di Lorena non può essere soltanto l’ennesima tragedia da ricordare. Deve diventare un richiamo alla responsabilità collettiva e all’impegno concreto. Dobbiamo fare ancora di più perché nessuna donna debba sentirsi sola davanti alla violenza e perché nessun giovane cresca pensando che il possesso possa essere confuso con l’amore”.