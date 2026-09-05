Due luoghi pubblici intitolati a Lorena Isceri e Paola Marzo: la mozione di Pezzuto e Marra dopo l’appello del padre

SQUINZANO – Intitolare due vie o spazi pubblici di Squinzano alla memoria di Lorena Isceri e Paola Marzo, entrambe vittime di femminicidio, per trasformare il ricordo in uno strumento di educazione civica e di contrasto alla violenza di genere. È quanto chiedono i consiglieri comunali Sandro Pezzuto e Gianni Marra attraverso una mozione presentata il 5 settembre. “La memoria e il ricordo delle vittime di femminicidio sono uno strumento fondamentale di educazione civica, prevenzione e sensibilizzazione, soprattutto per le giovani generazioni”, affermano i due consiglieri, ricordando come la comunità di Squinzano sia stata “tragicamente segnata da due vicende che hanno profondamente scosso la coscienza collettiva”. La prima è quella di Lorena Isceri, giovane concittadina vittima di femminicidio in un recente caso di cronaca che ha provocato dolore e sgomento in tutta la cittadinanza.

L’altra riguarda Paola Marzo, anche lei originaria di Squinzano e vittima, circa dieci anni fa, di un analogo e tragico destino: una vicenda che, sottolineano Pezzuto e Marra, è ancora viva nella memoria della comunità. “L’intitolazione di luoghi pubblici a donne vittime di femminicidio avrebbe un alto valore civile e rappresenterebbe un contrasto simbolico alla cultura della sopraffazione, anche nell’ambito della toponomastica di genere”, spiegano i consiglieri. Nella mozione viene richiamato anche “l’accorato e struggente appello di Franco Isceri, papà di Lorena, rivolto alle istituzioni e a tutte le forze politiche, affinché dal dolore della sua famiglia possa nascere un impegno concreto, condiviso e duraturo contro ogni violenza di genere”.

Pezzuto e Marra chiedono quindi al sindaco e alla Giunta comunale “di avviare con urgenza l’iter amministrativo per individuare vie, piazze, giardini o altre aree pubbliche del Comune di Squinzano da intitolare alla memoria di Lorena Isceri e Paola Marzo”. Un’iniziativa che, ribadiscono, “avrebbe un alto valore civile, educativo e di memoria collettiva contro la violenza sulle donne”. La mozione impegna inoltre l’amministrazione a organizzare, in occasione dello scoprimento delle targhe, un momento pubblico di commemorazione e sensibilizzazione, coinvolgendo le scuole e le associazioni del territorio. La proposta è di celebrare la cerimonia il 25 novembre, in coincidenza con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, affinché i nomi di Lorena Isceri e Paola Marzo diventino simboli permanenti dell’impegno dell’intera comunità contro ogni forma di violenza di genere.