Minervino, scontro sulla cittadinanza a Sticchi Damiani: la minoranza diserta l’aula, il sindaco replica

MINERVINO DI LECCE – La cittadinanza onoraria conferita al presidente dell’U.S. Lecce, Saverio Sticchi Damiani, accende lo scontro politico a Minervino di Lecce. Il gruppo consiliare di minoranza “Il Cuore di Minerva” ha disertato la seduta solenne del Consiglio comunale del primo settembre, denunciando un clima di “delegittimazione democratica”. Accuse respinte dal sindaco Antonio Marte, che considera l’assenza dell’opposizione una scelta capace di danneggiare il prestigio delle istituzioni e di trasformare un momento di unità e orgoglio comunitario in un terreno di contrapposizione politica. Secondo “Il Cuore di Minerva”, la decisione di lasciare vuoti i banchi della minoranza sarebbe stata “sofferta ma inevitabile” e determinata dallo scontro maturato negli ultimi giorni.

Il gruppo contesta, in particolare, un volantino della maggioranza nel quale l’attività di controllo sui fondi del PNRR sarebbe stata definita “distruttiva e falsamente costruttiva”. Nel documento, già trasmesso al prefetto di Lecce, si affermerebbe, secondo la minoranza, inoltre che chi sostiene e appoggia l’opposizione è “contro gli interessi dell’intera comunità”. Parole che, secondo i consiglieri, colpirebbero non soltanto gli eletti, ma anche i cittadini da loro rappresentati. La minoranza denuncia poi il presunto rifiuto della Presidenza del Consiglio di calendarizzare alcune mozioni, comprese quelle riguardanti la trasparenza amministrativa e le nomine negli enti sovracomunali.

“Il 29 agosto – sostiene il gruppo – è stata chiesta una garanzia formale sulla futura discussione degli atti per consentire una partecipazione unanime e serena alla cerimonia, ma dalla maggioranza sarebbero arrivati soltanto “il diniego e il silenzio”. “Presenziare avrebbe significato avallare la finzione di una normalità democratica che a Minervino non esiste più. La forza dei numeri non può calpestare lo Statuto comunale e la dignità del nostro mandato. Abbiamo preferito lasciare l’aula vuota per non rovinare la festa del presidente Sticchi Damiani con le nostre legittime proteste”, sostiene “Il Cuore di Minerva”, ribadendo comunque “totale stima e massimo rispetto” nei confronti del presidente e dell’U.S. Lecce. Di segno opposto la ricostruzione del sindaco Marte, che distingue la posizione del gruppo da quella dell’altra componente di minoranza presente in Consiglio, definita “certamente critica ma costruttiva quando si parla dell’interesse generale”.

Per il primo cittadino, la seduta straordinaria aveva lo scopo di celebrare il legame tra il territorio e “una figura di indubbio spessore umano e professionale”. “Disertare i banchi del Consiglio di fronte a un ospite illustre e all’intera comunità non ha colpito la maggioranza, bensì ha ferito il prestigio delle istituzioni che tutti noi siamo chiamati, pro tempore, a onorare e rappresentare”, afferma Marte. Il sindaco respinge anche le accuse relative al presunto “blocco dei diritti d’aula”, assicurando che la Presidenza del Consiglio e l’amministrazione hanno agito e continueranno ad agire nel rispetto del regolamento comunale. Calendarizzazione e ammissibilità degli atti, sostiene, dipendono da criteri tecnici e normativi e non possono diventare oggetto di “trattative politiche”, concessioni discrezionali o “ricatti”.

Marte riconosce come “sacrosanti” l’attività ispettiva e l’accesso agli atti, ma accusa una parte dell’opposizione di aggirare sistematicamente il confronto politico attraverso esposti agli enti sovracomunali e “carte bollate”, con il rischio di rallentare gli uffici e compromettere le scadenze del PNRR. “Rispettiamo profondamente tutti i cittadini, compresi quelli che hanno votato la minoranza. Ma gli elettori hanno votato per avere una vigilanza costruttiva, non per assistere a tentativi di commissariamento, blocco dei cantieri o revoca di finanziamenti. Chi tifa per il fallimento dei progetti PNRR del proprio Comune sta remando contro l’interesse collettivo”, conclude il sindaco, auspicando che i consiglieri del “Cuore di Minerva” possano ritrovare serenità e riportare il confronto politico sul terreno istituzionale.