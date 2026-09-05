Schianto sulla provinciale Taviano-Alezio: auto fuori strada, uomo ricoverato in codice rosso

TAVIANO (Lecce) – Saranno da accertare i motivi per cui nel primo pomeriggio di oggi, lungo la strada provinciale 54, l’arteria viaria che collega Taviano ad Alezio, un uomo alla guida di una Opel Corsa ha perso il controllo del veicolo, finendo fuoristrada.
L’impatto avvenuto verso le 14.30, è stato violento, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica, insieme alle squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Ugento, intervenute per estrarre il conducente e mettere in sicurezza l’area.
L’automobilista, che viaggiava da solo a bordo dell’utilitaria, ha riportato traumi seri ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso. Per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica dell’accaduto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno gestito la viabilità lungo il tratto interessato durante le fasi di soccorso.
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