Pulizia a macchia di leopardo e controlli assenti: la protesta dei residenti della periferia

LECCE – Stratificazioni di sporcizia sui marciapiedi, spazzamento eseguito male o del tutto saltato e cumuli di spazzatura lasciati per strada. È la situazione denunciata dai residenti di diverse zone della città, che documentano con le foto lo stato di incuria in cui versano alcune vie della periferia.
Secondo quanto segnalato, i mezzi della nettezza urbana passano in modo saltuario e superficiale, lasciando intere strade prive di una pulizia adeguata, a incidere è anche la totale assenza di controlli che rende i disservizi una costante quotidiana, in zone come via Bari, via Abruzzi, via San Nicola, viale Marche.
Tra chi risiede fuori dal centro storico cresce il malcontento: la sensazione diffusa è quella di essere trattati come cittadini di serie B, pagando le tasse per servizi essenziali che nei quartieri non arrivano.
Un quadro che stride con gli standard di decoro richiesti a un capoluogo di provincia e che spinge ora i residenti a chiedere verifiche immediate sui cantieri e interventi straordinari di bonifica nelle vie segnalate.
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