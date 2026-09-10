Nella seduta congiunta delle Commissioni I e II la proposta di un osservatorio per supportare il contrasto agli attacchi agli Atm

Una proposta di legge di iniziativa del Pd per la costituzione di un osservatorio sul fenomeno degli attacchi agli Atm: è quanto ha annunciato il capogruppo Pd Stefano Minerva al termine della seduta congiunta tra I e II commissione, dedicata esclusivamente al fenomeno in esponenziale crescita negli ultimi anni. Facendo un raffronto tra i primi sei mesi del 2025 e i primi sei del 2026, in Puglia si sono registrati ben 34 episodi in più, passando da 28 a 62. Nel complesso, nel 2025 ci sono state una settantina di esplosioni, non tutte andate a buon fine, 26 delle quali ai danni di Postamat.

Un tema che i consiglieri Domenico De Santis, Rossella Falcone, Stefano Minerva e Ubaldo Pagano hanno chiesto che fosse affrontato dalle commissioni presiedute, la I, dallo stesso Pagano, e la II, presieduta da Cosimo Borraccino, in seduta congiunta. L’obiettivo è cercare di porre un argine a un fenomeno allarmante non soltanto per la sicurezza, ma anche per le ricadute sociali: diversi territori e comuni, prevalentemente nelle aree interne, dopo i furti restano infatti sguarniti e privati di servizi fondamentali.

Partendo dal presupposto, condiviso dai commissari, che la materia ricade nella competenza esclusiva dello Stato per ciò che attiene alla sicurezza, mentre per il rischio di desertificazione bancaria ci si deve confrontare con la libertà di scelta e di organizzazione degli istituti di credito, è emerso nel corso della seduta — alla quale hanno partecipato i rappresentanti di Abi, delle Banche di Credito Cooperativo e di Poste Italiane — che uno strumento utile a supportare le attività di prevenzione e contrasto del fenomeno, e del conseguente rischio di chiusura degli sportelli nelle zone in cui spesso ne esiste uno solo, sia l’istituzione di un osservatorio. Questo organismo permetterebbe, in collaborazione con le forze dell’ordine, le prefetture e le rappresentanze bancarie, di verificare tempi e modi di ripristino degli sportelli colpiti; censire i comuni privi di sportelli e valutare misure compensative temporanee; verificare gli standard di sicurezza e gli apparati installati alla luce dei protocolli d’intesa sottoscritti con le Prefetture pugliesi.

Tra le criticità evidenziate figurano non solo le mancate o tardive riaperture degli Atm e, a volte, degli stessi sportelli bancari, ma anche la pratica adottata da alcuni istituti (in particolare le Bcc) di disattivare gli Atm e svuotarli in orario pomeridiano o notturno. In questo modo viene meno quella funzione di supplenza, per cittadini e operatori economici, propria degli sportelli automatici negli orari di chiusura o in assenza di servizi diretti all’utenza. In tali casi, o in altre situazioni di chiusura temporanea o definitiva di uno sportello, il consigliere De Santis ha proposto di valutare, in sinergia con gli istituti, se — in presenza di sportelli di altre banche — possano essere eliminate le commissioni per i prelievi non effettuati presso la propria banca.

I rappresentanti degli istituti di credito intervenuti hanno evidenziato come nella maggior parte degli Atm si stia procedendo a un aggiornamento delle misure di sicurezza, seppur con tempistiche diverse. Nel caso dei Postamat sembra che l’upgrading delle misure di protezione abbia portato a una riduzione degli attacchi esplosivi (nel 2026, ad oggi, i casi sono stati 13), come riferito da Stefano Formica, responsabile Tutela Aziendale Sud di Poste Italiane.

Marco Iaconis di Ossif, il Centro di ricerca dell’Associazione Bancaria Italiana sulla sicurezza anticrimine, ha chiarito che il fenomeno è costantemente monitorato e che, data la gravità della situazione, sono stati sottoscritti con tutte le prefetture della Regione Puglia specifici protocolli che definiscono in modo puntuale misure di sicurezza, comportamenti e buone pratiche. Le misure sono indicate nel protocollo e vengono adottate da tutte le banche operanti sul territorio, utilizzando gli standard di massima sicurezza previsti in base alla valutazione del rischio.

Le Bcc hanno giustificato la scelta, adottata in molti casi, di ridurre l’orario di funzionamento degli Atm proprio perché si tratta di istituti che spesso rappresentano l’unico presidio presente in determinate zone; un presidio che continuano a garantire proprio per evitare la cosiddetta desertificazione bancaria, anche se questo può comportare la necessità di farlo — per motivi di sicurezza — con un’operatività ridotta.

La preoccupazione diffusa, come ribadito da molti dei commissari, è quella di evitare che vi siano comuni completamente privi di sportelli: un intento politico al quale il costituendo osservatorio dovrà essere strettamente funzionale.