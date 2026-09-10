Restu – Grecìa Food Stories, a Zollino la festa che celebra la terra, la tradizione e chi resta a custodirla

ZOLLINO (Lecce) – RESTU, nel dialetto salentino, significa selvatico, agreste, ma anche “io resto”. È proprio da questo gioco di parole che nasce l’idea di una festa capace di celebrare la tradizione e, allo stesso tempo, chi oggi custodisce la propria terra e resta per prendersene cura, producendo un cibo sano e giusto.

Una storia che lega generazioni diverse, quella della Grecìa salentina: millenni fatti di scambi, di terra, di ingegno e di imprese straordinarie che oggi la comunità custodisce facendone patrimonio vivo. Una storiache il To Kalò Fai vuole raccontare attraverso un ricco programma di appuntamenti.

IL PROGRAMMA

Ore 18:00 – Visita guidata “Zollino paese griko”

Un percorso alla scoperta delle radici grike attraverso le strade e i beni culturali di Zollino, per conoscerne la storia e l’identità, frutto di incontri e scambi con il Mediterraneo. Accompagna i partecipanti la guida turistica Cristina Frassanito.

Ore 19:00 – Presentazione del libro “Il Salento bizantino. Una guida archeologica”

Scritto da Paul Arthur, Marco Leo Imperiale e Marisa Tinelli, il volume è un viaggio nel tempo alla scoperta del Salento bizantino, tra siti archeologici, chiese rupestri, cripte affrescate e tracce di un passato che, in circa cinquecento anni, ha contribuito a plasmare l’identità di questa terra di mezzo, crocevia di popoli, lingue e culture nel Mediterraneo.

Insieme a Marco Leo Imperiale, archeologo medievista coautore del libro, ripercorreremo le pagine di questa guida archeologica che raccoglie e restituisce al lettore i luoghi, i monumenti e le storie di un Salento spesso molto citato ma poco conosciuto. Converserà con gli autori Mariangela Sammarco, archeologa e direttrice del Museo Archeologico di Vereto.

Ore 20:00 – Cena

In tavola piatti a base di ingredienti locali e naturali, ispirati alla gastronomia dell’area ellenofona del Salento, preparati nella cucina del To Kalò Fai.

Ore 21:30 – Baraonda World Music Jam

Una jam session di alto livello a cura di Alessandro Chiga e Samuel Mele, con ospiti d’eccezione, per l’energia della musica a briglia sciolta.

UN SALUTO ALLA COMUNITÀ

RESTU sarà anche l’occasione per Salento Km0, gestore uscente del To Kalò Fai, di salutare la propria comunità, ringraziarla per i cinque anni trascorsi insieme e anticipare i progetti futuri per quello che è oggi lo spazio culturale più vivo e florido del Salento.