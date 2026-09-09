Cure palliative, FdI: “Il governo stanzia i fondi per potenziarle, ma la puglia fa la sua parte?”

PUGLIA – “Sostenere la vita e non lasciare soli i pazienti e le famiglie nel momento del dolore: per questo il governo Meloni ha progressivamente aumentato le risorse per le cure palliative. Risorse concrete destinate ad accompagnare i malati terminali con dignità, garantendo loro l’assistenza domiciliare e negli hospice”. Lo dichiara in una nota il presidente Paolo Pagliaro con i consiglieri del gruppo Fratelli d’Italia Tonia Spina (vicepresidente), Dino Basile, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Andrea Ferri, Nicola Gatta, Renato Perrini, Tommaso Scatigna, Antonio Scianaro, Giampaolo Vietri.

“Con la Legge di Bilancio 2024 il governo Meloni ha stanziato dieci milioni di euro aggiuntivi, e ulteriori dieci milioni dal 2025, portando così il finanziamento complessivo destinato alle cure palliative a 120 milioni di euro l’anno. E in parallelo ha rafforzato il sistema di controlli sul corretto utilizzo di queste risorse da parte delle Regioni. Inoltre, a partire da quest’anno, sono stati previsti ulteriori venti milioni di euro annui, destinati in particolare all’assunzione di personale per il potenziamento delle reti di cure palliative, come previsto dall’articolo 1, comma 367, della legge n. 199 del 2025.

Fatti, non parole. Ma la Regione sta facendo la sua parte? È quello che chiediamo con un’interrogazione urgente, per capire cosa stia facendo la Puglia. Vogliamo sapere se la Giunta abbia presentato i piani regionali di potenziamento previsti dalla legge, quale sia la percentuale reale di popolazione coperta dalle cure palliative e come vengano spesi i fondi trasferiti da Roma.

Il governo sta facendo un grande sforzo per garantire la dignità della vita. Ma la Regione Puglia deve fare altrettanto: dimostri se sta spendendo queste risorse per i malati o se rischia persino di perdere i finanziamenti statali per inadempienza, lasciando soli nel dolore malati e familiari”.