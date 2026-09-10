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Yeast Photo Festival, al via domani la quinta edizione nel centro storico di Galatina

Apertura alle 18 nella Chiesa di Santa Maria della Grazia. Le mostre visitabili nel centro storico fino all'8 novembre

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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