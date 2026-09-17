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“Notti Sacre”: sette appuntamenti nelle chiese del centro storico

Presentata stamattina la rassegna nata a Bari che dal 22 settembre tornerà a valorizzare anche le chiese del centro storico della città del barocco

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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