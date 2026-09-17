Dei Lazzaretti cittadino onorario, il Consiglio chiude anche il caso dei terreni di via Acca Larentia

LECCE – Una cittadinanza onoraria nel segno della musica e una vicenda urbanistica trascinata per quattro anni finalmente avviata verso la soluzione. Il Consiglio comunale di Lecce, riunito ieri pomeriggio a Palazzo Carafa, ha approvato all’unanimità il conferimento della cittadinanza onoraria a Maurizio Dei Lazzaretti, batterista di fama internazionale e da anni legato al territorio salentino attraverso la collaborazione con il Locomotive Jazz Festival. La proposta è stata fatta dal comitato popolare Nuova Rudiae e accettata con entusiasmo da tutto il Consiglio comunale.

La seduta si era aperta con un minuto di silenzio in memoria di Rebecca e Lorena (la prima vittima della strada, la seconda di un femminicidio), prima di lasciare spazio al riconoscimento per il musicista, protagonista di una carriera costruita al fianco di alcuni dei nomi più importanti della scena italiana e internazionale. Dei Lazzaretti ha suonato con Ray Charles, Chet Baker, Youssou N’Dour, Caetano Veloso, Paul Young e Joe Zawinul, oltre che con Mina, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Renato Zero, Roberto Vecchioni, Samuele Bersani, Riccardo Cocciante, Gianni Morandi e molti altri. Dal 2001 al 2019 ha fatto parte dell’orchestra Rai del Festival di Sanremo e ha affiancato all’attività artistica quella didattica nei conservatori e nelle scuole di musica.

L’Aula ha poi affrontato uno dei dossier amministrativi più delicati della giornata: la permuta dei terreni di via Acca Larentia. Anche in questo caso il via libera è arrivato all’unanimità, con l’integrazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. La vicenda riguarda circa 630 metri quadrati di proprietà comunale, in parte utilizzabili come zona artigianale e in parte ricadenti nella fascia di rispetto viaria, confinanti con un terreno privato molto più ampio. Su quest’ultimo, nel corso degli anni, il Comune ha già realizzato una strada, la rete fognaria e altri sottoservizi. Il proprietario aveva chiesto la permuta già nel 2022, ma l’iter si era progressivamente arenato. Nel 2026 è arrivato così il ricorso al Tar, con una richiesta di indennizzo e risarcimento per l’occupazione dell’area. Il rischio era quello di trasformare una pratica amministrativa rimasta sospesa per anni in un vero e proprio contenzioso giudiziario.

La soluzione portata in Consiglio punta ora a chiudere bonariamente la partita: cambia la destinazione urbanistica dell’area, che diventa F15, verde sportivo, e contestualmente si procede alla permuta tra proprietà pubblica e privata. L’assessore all’Urbanistica, Gianpaolo Scorrano, ha spiegato che l’operazione consente di mettere fine a una vicenda aperta da circa quattro anni e di evitare che il Comune debba affrontare ulteriori conseguenze giudiziarie ed economiche.

Nel corso della seduta sono arrivati anche numerosi debiti fuori bilancio, alcuni risalenti nel tempo. Dieci dei 21 provvedimenti riguardavano contenziosi legati alle multe elevate con l’autovelox della tangenziale Est. Sul punto non sono mancate le polemiche dell’opposizione, mentre l’amministrazione ha ribadito di non voler fare marcia indietro, sostenendo che il quadro giurisprudenziale sull’omologazione degli apparecchi sia in evoluzione. Una seduta, dunque, segnata da un riconoscimento simbolico di forte valore culturale ma anche da alcune partite amministrative rimaste aperte per anni, che Palazzo Carafa prova ora a chiudere.