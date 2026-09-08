Plastica, il Salento verso il blocco: impianti saturi e Comuni in allarme, Tarantino chiama la Regione. Erroi: “Lavoriamo in squadra”

SALENTO – Il rischio è che ora tutto possa andare in fumo, come i camion dell’immagine di copertina, che ritrae l’incendio di Lequile. La plastica resta nei mastelli di migliaia di famiglie salentine. Quella che sembrava un’emergenza circoscritta a pochi Comuni sta assumendo le dimensioni di una crisi territoriale, con impianti saturi, conferimenti sospesi e amministrazioni costrette a chiedere ai cittadini di trattenere i rifiuti in casa. L’allarme più pesante arriva dal presidente della Provincia di Lecce e sindaco di Martano, Fabio Tarantino: “Se continua così rischiano di bloccare la raccolta di plastica tutti i comuni del Salento: siamo in attesa che la Regione Puglia ci dica cosa fare. L’intero sistema si è bloccato”.

Parole che fotografano una situazione diventata sempre più difficile dopo l’incendio di Leverano e che ormai coinvolge diversi ambiti di raccolta. Gli impianti hanno raggiunto livelli di saturazione che impediscono nuovi conferimenti, mentre sullo sfondo resta un problema economico strutturale: per molte imprese la plastica vergine continua a risultare più conveniente rispetto a quella riciclata, rendendo sempre più complesso il funzionamento della filiera.

A Martano, oggi, martedì 8 settembre, la plastica non è stata raccolta. Il Comune aveva avvisato la popolazione già il giorno precedente, spiegando che lo stop era dovuto alla saturazione degli impianti e alla mancanza di indicazioni da parte del consorzio di filiera. Ma il problema si allarga. Nell’Aro Lecce 9 il servizio è stato sospeso anche a Casarano, Miggiano, Montesano Salentino e Specchia. Nell’Aro Lecce 3 lo stop coinvolge invece Lequile, Arnesano, Carmiano, Copertino, Leverano, Monteroni di Lecce, Porto Cesareo e Veglie.

A Carmiano l’ordinanza sindacale numero 129 del 7 settembre ha disposto la sospensione temporanea della raccolta della plastica fino alla cessazione dell’emergenza, vietando anche l’esposizione di sacchi e mastelli e il conferimento al Centro comunale di raccolta. Il sindaco Giovanni Erroi non nasconde la preoccupazione e racconta il confronto avviato tra gli amministratori per cercare una soluzione: “Condivido la preoccupazione dei colleghi sindaci e del presidente della provincia. La carenza dei centri di stoccaggio della plastica ci sta creando notevoli disagi. Oggi ci siamo riuniti online con gli 8 sindaci dell’Aro Lecce 3, abbiamo contattato la dottoressa Valentina Meschiari, responsabile raccolta del Consorzio Corepla, e lei ci ha spiegato che l’emergenza riguarda tutto il territorio nazionale, ma ci ha assicurato che sarà data priorità al Salento, data la stagione estiva ancora in corso. Tra un paio di giorni sapremo se si potrà riprendere il servizio. Tutti noi sindaci stiamo lavorando in squadra, con il presidente della Provincia di Lecce e con il prefetto Manno, sempre attento all’evoluzione di questa vicenda”.

Una rassicurazione che per il momento attenua solo in parte la tensione. Dai livelli regionali sarebbe arrivato l’impegno a intervenire in tempi brevi, ma i sindaci attendono indicazioni operative e, soprattutto, la possibilità concreta di tornare a conferire. A Lequile il sindaco Vincenzo Carlà ha parlato di una situazione emergenziale “di natura sovracomunale”, dopo che Cave Marra Ecologia ha comunicato la sospensione dei conferimenti. Carlà aveva già ricordato come Corepla avesse segnalato difficoltà nel ritiro e nella vendita della plastica riciclata e aveva sintetizzato il momento con una frase amara: “Dopo il danno la beffa”.

Ora però il problema va ben oltre i singoli Comuni. Il timore espresso da Tarantino è che il sistema possa fermarsi progressivamente in tutto il Salento. E se nel giro di pochi giorni non arriveranno nuovi sbocchi per il conferimento, l’emergenza degli impianti rischia di trasformarsi in un’emergenza visibile direttamente davanti alle ca siamo arrivati a un punto in cui è necessario immaginare un sistema nuovo: ma deve essere la regione a mettere in campo la nuova strategiase dei cittadini. La sintesi la fa il sindaco di Botrugno, Silvano Macculi: “Siamo arrivati a un punto in cui è necessario immaginare un sistema nuovo: così non si può più andare avanti”.