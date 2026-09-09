Colpi contro tabaccheria e supermarket, veicoli come arieti e via coi registratori di cassa

Nociglia-Salve (Lecce) – Dei veicoli rubati, utilizzati come arieti per crearsi una via di accesso alle attività commerciali, e poi la fuga coi registratori di cassa. Due colpi con le stesse dinamiche, nel giro di poche ore, in provincia di Lecce. Per questo le forze dell’ordine indagano per capire se si tratta della stessa banda.

Il primo furto si è verificato nella notte tra lunedì e martedì scorsi e ha preso di mira una rivendita di tabacchi, in via Risorgimento, a Nociglia. I malviventi hanno utilizzato un Fiat Qubo come ariete per scardinare la porta d’ingresso della rivendita. E una volta all’interno, hanno portato via il registratore di cassa, oltre a oggetti in vendita. I danni sono ancora in fase di quantificazione. Sul posto i carabinieri della stazione di Nociglia, che conducono le indagini per risalire agli autori, anche – magari – grazie a qualche elemento registrato dalle telecamere di videosorveglianza della tabaccheria.

Il secondo colpo, invece, è stato messo a segno all’alba di ieri a Torre Pali, marina di Salve, ai danni di un supermarket in via Caboto. In questo caso i ladri hanno utilizzato, come ariete, una Fiat 500 risultata rubata nei giorni scorsi ad Alezio. E dopo aver divelto la saracinesca, hanno portato via anche qui il registratore di casa. Scattato l’allarme sono arrivati i carabinieri della compagnia di Tricase, insieme ai colleghi della stazione di Salve. E anche in questo caso le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona potrebbero in qualche modo essere d’aiuto.