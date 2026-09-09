La quindicesima stagione: nasce “MUV Universe”. Intervista al direttore Mario Cacciapaglia

LECCE – Il Centro Muv è ormai da tempo un punto di riferimento per tante famiglie salentine: un centro culturale di promozione dello sport e del benessere fornito di tutto, dalle palestre, alle ampie piscine, fino a una grande spa. Ora riparte la programmazione con tante novità: ne parliamo con il direttore Mario Cacciapaglia.

Anche quest’estate MUV è stata un punto di riferimento per chi ha voluto garantirsi benessere e salute: il centro è rimasto attivo ad agosto, offrendo anche riparo da un clima rovente. È stata una scelta che conferma la filosofia della continuità nel mantenersi in forma fisicamente e mentalmente, vero?

“Assolutamente sì. Il benessere non dovrebbe andare in vacanza, perché interrompere completamente l’attività per diverse settimane significa spesso perdere il ritmo e fare molta più fatica quando arriva il momento di ricominciare.

Anche quest’estate abbiamo scelto di garantire continuità, offrendo ai nostri iscritti un ambiente accogliente, climatizzato e organizzato nel quale allenarsi in sicurezza, mantenere le proprie abitudini e prendersi cura non soltanto del corpo, ma anche dell’equilibrio mentale.

Per noi l’attività fisica non è qualcosa da praticare soltanto in determinati periodi dell’anno. Deve diventare una componente naturale della vita quotidiana, adattandosi alle stagioni, agli impegni e alle diverse fasi della vita”.

Il centro MUV è anche socialità e promozione della cultura sportiva e del benessere. Ora ci prepariamo all’autunno: cosa bolle in pentola per settembre?

“Settembre apre la quindicesima stagione di MUV. È un traguardo importante, perché racconta un centro che negli anni è cresciuto insieme alla città e che oggi accoglie più generazioni: bambini che imparano a nuotare, ragazzi, adulti, sportivi e persone più mature che vogliono continuare a muoversi e a stare bene.

Per presentare questa nuova stagione abbiamo ideato MUV Universe, una campagna che racconta l’universo MUV e tutti i diversi modi attraverso i quali aiutiamo le persone a vincere la pigrizia. MUV non è soltanto una palestra o una piscina: è un luogo nel quale allenamento, salute, relazioni, divertimento e qualità della vita si incontrano. A settembre ripartiamo con una programmazione molto ricca, tante attività in palestra e in acqua e, soprattutto, con una novità sulla quale abbiamo lavorato molto: il progetto Luna”.

Quali saranno le principali novità della nuova stagione per chi frequenta la palestra? Sono previsti nuovi corsi, attività o programmi di allenamento personalizzati?

“La principale novità della quindicesima stagione è proprio Luna, il nuovo livello dell’universo MUV dedicato agli allenamenti in minigruppo. Abbiamo voluto creare una proposta che colmasse lo spazio tra il classico corso collettivo e l’allenamento individuale con un personal trainer. Nei minigruppi il numero limitato di partecipanti permette all’istruttore di seguire ogni persona con maggiore attenzione, correggere l’esecuzione degli esercizi e adattare il lavoro alle sue caratteristiche e ai suoi obiettivi. Luna non nasce per sostituire le altre attività, ma per completare la routine settimanale. Il nostro obiettivo è fare capire che allenare in maniera specifica mobilità, forza, postura e controllo del corpo è fondamentale tanto per il benessere quotidiano quanto per migliorare la performance sportiva. Accanto a Luna continueranno naturalmente i nostri programmi di allenamento personalizzato e la grande programmazione dei corsi, con le proposte Les Mills e le altre attività che da anni caratterizzano l’esperienza MUV.

Il nuoto e le attività in acqua rappresentano uno dei punti di forza del centro. Quali proposte avete preparato per bambini, adulti e persone che vogliono praticare sport in modo dolce ma efficace?

L’acqua resta uno dei grandi mondi di MUV e ci permette di rivolgerci davvero a tutte le età. Per i bambini la scuola nuoto rappresenta innanzitutto un percorso educativo. Imparare a nuotare significa acquisire sicurezza, autonomia, rispetto delle regole e fiducia nelle proprie capacità. Per gli adulti proponiamo percorsi per chi deve imparare, per chi vuole perfezionarsi e per chi desidera utilizzare il nuoto come attività completa e continuativa. A questo si aggiungono le attività di acquafitness, con programmi differenti per intensità e obiettivi. L’acqua consente infatti di allenarsi efficacemente riducendo l’impatto sulle articolazioni ed è quindi particolarmente adatta anche a chi riprende dopo un periodo di inattività o cerca un’attività più dolce. Il punto fondamentale, però, è individuare la proposta corretta per ogni persona: ‘attività dolce’ non significa attività generica o poco allenante, ma un lavoro efficace, ben costruito e adeguato alle reali condizioni di chi lo pratica.

MUV si rivolge a un pubblico molto ampio, dagli sportivi più allenati a chi desidera semplicemente ritrovare la forma. Ci saranno nuove iniziative, tecnologie o servizi pensati per rendere l’esperienza nel centro ancora più completa?

“L’innovazione per noi non consiste semplicemente nell’inserire una nuova macchina o nell’aggiungere un corso al palinsesto. La vera innovazione è riuscire a costruire un’esperienza sempre più personalizzata all’interno di un centro così ampio e completo.

Abbiamo organizzato la proposta MUV in mondi differenti, perché non tutti hanno le stesse esigenze. C’è chi ama i corsi e la socialità, chi cerca un’attività personalizzata, chi preferisce allenarsi in autonomia e chi ha bisogno dell’attenzione e della motivazione offerte da un minigruppo. Tecnologia, strumenti di valutazione e qualità delle attrezzature sono certamente importanti, ma da soli non bastano. La differenza continua a farla la competenza delle persone: ascoltare chi entra nel centro, comprenderne obiettivi, limiti e abitudini e accompagnarlo verso il programma più adatto. Il nostro obiettivo non è soltanto fare iscrivere una persona, ma aiutarla a trovare un modo di allenarsi che possa davvero mantenere nel tempo”.

Vogliamo chiudere quest’intervista con un appello ai pigri di ogni età? Sappiamo che MUV accoglie tutte le fasce d’età, dai bambini agli anziani, riservando a ognuno un percorso sportivo personalizzato e di crescita. Cosa dice ai procrastinatori, a quelli che rimandano sempre?

“Dico loro una cosa molto semplice: aspettare di avere più tempo, più energia o più motivazione quasi mai funziona. La motivazione non arriva restando fermi; nasce quando si comincia a muoversi e si vedono i primi risultati.

Non è necessario essere già allenati per entrare in MUV. Non bisogna essere giovani, magri, sportivi o particolarmente determinati. Bisogna soltanto compiere il primo passo: venire a conoscerci e farsi aiutare a individuare un’attività sostenibile e adatta alla propria condizione. Nell’universo MUV c’è spazio per il bambino che deve imparare a nuotare, per chi vuole migliorare la propria performance, per chi deve recuperare benessere e mobilità e anche per chi non si allena da anni.

La nostra nuova stagione parte da qui, con un invito che rappresenta da sempre la nostra missione: entra in MUV Universe e vinci la pigrizia”.