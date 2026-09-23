Quando una città si incontra e si racconta, il bilancio di Onde di Cultura

Onde di Cultura – Estate culturale neretina, la rassegna che durante i mesi estivi ha attraversato Nardò con un programma dedicato all’arte, ai libri, alla musica, al teatro, al cinema, alla poesia, alla storia e alla valorizzazione del patrimonio. NARDO ‘ (Lecce) – Si è chiusa da pochi giorni, la rassegna che durante i mesi estivi ha attraversato Nardò con un programma dedicato all’arte, ai libri, alla musica, al teatro, al cinema, alla poesia, alla storia e alla valorizzazione del patrimonio.

“Onde di Cultura – traccia un bilancio il consigliere delegato alla Cultura Francesco Plantera – non è stato semplicemente un calendario di eventi, ma l’opportunità per la città di fondere cultura, identità, memoria, bellezza, relazioni ed emozioni e di raccontarsi attraverso le sue persone, le sue storie, i suoi luoghi e le tante energie che ogni giorno contribuiscono a renderla viva. Con il sindaco Mellone siamo convinti che la città cresca in tante direzioni. Possiamo realizzare opere importanti, trasformare gli spazi urbani e migliorare i servizi, ma dobbiamo anche chiederci che tipo di comunità vogliamo costruire e quali valori, quale identità e quali conoscenze avere. E credo che la cultura, che non è un elemento accessorio nella vita di una città, abbia un ruolo fondamentale in questo percorso.

Per questo mi sono dedicato anima e cuore al progetto Onde di Cultura, che è stato un grande lavoro di squadra, frutto della collaborazione e della passione di tante persone e realtà: gli uffici del settore Cultura, le associazioni del territorio, gli artisti, gli operatori culturali, la Consulta della Cultura. Grazie a loro ho visto Nardò vivere, persone incontrarsi, giovani avvicinarsi alla cultura e cittadini riscoprire luoghi che magari attraversano ogni giorno senza coglierne pienamente la bellezza. A proposito di luoghi, abbiamo utilizzato piazze, chiostri, giardini, il castello, il teatro, le chiese, i musei e le marine. Ogni volta che un luogo viene vissuto, torna a essere patrimonio della comunità. Non abbiamo solo riempito uno spazio, ma lo abbiamo restituito alle persone e abbiamo permesso loro di guardarlo con occhi nuovi.

Tra i momenti che porterò nel cuore Tra i momenti che porterò nel cuore c’è sicuramente Corti Aperte, che il 31 maggio ha inaugurato la rassegna. Circa 12 mila presenze in una sola giornata sono state una risposta straordinaria. Ma, al di là del numero, mi ha colpito vedere così tante persone vivere Nardò, camminare nei suoi luoghi, scoprirli e sentirli propri. Credo sia giusto partire da questo entusiasmo per immaginare nuove e più ampie modalità di programmazione dell’evento. È stata un’estate costruita attraverso linguaggi differenti: sono tante le serate che porterò nel cuore, dall’inaugurazione del Salento Book Festival con la straordinaria performance di Stefano Bollani alle mostre di Norman Gershman, Tarshito ed Egidio Presicce, da Chiese Aperte alla Cavalcata Storica, dall’Apollo Film Festival alla sorprendente risposta dei partecipanti alla Cena in bianco, fino ai Concerti del Chiostro, con la coinvolgente partecipazione di Sara Jane Morris, la poesia, la fotografia e gli appuntamenti di Crocevia per lo Ionio, con la magnifica apertura di Barbara Alberti e la performance teatrale di Mario Perrotta. – continua –