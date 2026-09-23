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Quando una città si incontra e si racconta, il bilancio di Onde di Cultura

La rassegna ha attraversato l'estate neretina con l'arte, i libri, la musica, il teatro, il cinema Plantera. "Onde di Cultura ha fatto battere il cuore di Nardò, ora guardiamo al futuro"

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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