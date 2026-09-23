Venerdì 25 settembre incontro pubblico su design, cultura e identità per promuovere il futuro del territorio con Antonio Romano

LECCE – Venerdì 25 settembre, alle ore 18:00, la sala conferenze del Mercure Hotel President di Lecce ospiterà l’incontro pubblico dal titolo: “La bellezza del quotidiano. Immaginare il passato, custodire il futuro”.

Immaginare il passato significa studiare come i territori hanno risposto per secoli alle sfide dell’abitare, per trarne insegnamenti preziosi in termini di sostenibilità e materiali. Solo così possiamo custodire il futuro, creando architetture e oggetti che non siano meteore destinate a svanire, ma eredità durevoli per chi verrà dopo di noi.

L’iniziativa, fortemente voluta dal club per stimolare il dibattito culturale cittadino, metterà al centro la connessione profonda tra design, territori e persone. I lavori saranno aperti dall’introduzione e dai saluti istituzionali di Fabio Corvino, Presidente del Rotary Club Lecce, che illustrerà lo spirito dell’evento e l’impegno del sodalizio a supporto della crescita sociale e culturale della comunità.

Il cuore della serata vedrà come protagonista Antonio Romano, celebre designer e architetto, recentemente insignito del prestigioso premio Compasso d’Oro ADI 2026. L’architetto di origine leccese, nato a Maglie, è considerato un vero e proprio punto di riferimento nel campo dell’identità visiva e del corporate branding in Italia.

La sua matita ha disegnato o rinnovato simboli che fanno parte della vita quotidiana di tutti gli italiani come la celebre “farfallina” della Rai, il restyling del cane a sei zampe di Eni e le sue stazioni di servizio, i marchi di grandi aziende come TIM, Enel, Edison, il nome Trenitalia e l’identità visiva del treno ad alta velocità Italo.

Romano condividerà la sua esperienza e la sua visione di un design etico, capace di trasformare le identità locali in spinte innovative globali senza perderne l’anima.

A guidare il racconto e ad approfondire le idee per un domani più sostenibile e a misura d’uomo sarà Rosario Tornesello, direttore del “Nuovo Quotidiano di Puglia”, che dialogherà in prima persona con l’ospite.

L’incontro è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, agli operatori del settore, alla stampa e a chiunque voglia contribuire a “custodire il futuro” del nostro territorio.