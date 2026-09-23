Un arresto, tre denunce, controlli e multe nell’operazione dei Carabinieri nel Nord Salento

Nord Salento – Un arresto, tre denunce e decine di controlli. Questo il bilancio finale di un’azione coordinata, capillare e visibile, pensata per trasmettere ai cittadini una concreta percezione di sicurezza e riaffermare la costante presenza delle Istituzioni a tutela della legalità.

È con questo spirito che, nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Campi Salentina hanno portato a termine un articolato e straordinario servizio di controllo del territorio, predisposto nell’ambito delle direttive strategiche delineate dal Comando Provinciale Carabinieri di Lecce.

L’operazione ad ampio raggio ha interessato in modo stringente i comuni di Squinzano, Guagnano e Carmiano. Attraverso una fitta rete di posti di controllo, pattugliamenti e verifiche amministrative, le donne e gli uomini dell’Arma hanno garantito una cornice di sicurezza ad ampio spettro, vigilando sulla circolazione stradale e sull’osservanza delle prescrizioni da parte di soggetti già sottoposti a misure restrittive.

In questo contesto operativo si inserisce l’esecuzione di un ordine di carcerazione per pene concorrenti, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Lecce – Ufficio Esecuzioni Penali. I militari hanno infatti rintracciato e arrestato un 38enne di Carmiano, già noto alle forze dell’ordine, che dovrà espiare una pena residua di 4 anni e 18 giorni di reclusione; al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato condotto nella Casa Circondariale di Lecce a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’attenzione profusa nella prevenzione degli incidenti e nel contrasto alle condotte di guida irresponsabili ha portato inoltre al deferimento in stato di libertà di tre persone: una 31enne di San Pancrazio Salentino, che si è rifiutata di sottoporsi agli accertamenti per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, un 38enne di San Pietro Vernotico, sorpreso al volante con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti, ed un 56enne di Guagnano, il quale, benché sottoposto agli arresti domiciliari, non è stato trovato all’interno della propria abitazione al momento del controllo.

L’impatto dell’attività si riflette nei significativi volumi operativi registrati durante la serata. Infatti i Carabinieri hanno identificato 120 persone, di cui 37 già note alle forze dell’ordine, controllato 53 veicoli e svolto verifiche presso le abitazioni di 25 soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale, estendendo gli accertamenti anche a 2 esercizi commerciali della zona.

Il bilancio si completa con la contestazione di 6 contravvenzioni al Codice della Strada e la segnalazione alla Prefettura di Lecce di 5 persone per uso personale di sostanze verosimilmente stupefacenti. L’intervento svolto nel Nord Salento testimonia ancora una volta la dedizione quotidiana dell’Arma dei Carabinieri nell’assicurare la vicinanza alla cittadinanza e nel prevenire ogni forma di illegalità, consolidando quel patto di fiducia e protezione che unisce la comunità locale alle proprie Istituzioni.