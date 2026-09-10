Vivere di Turismo Festival, a Rimini la quarta edizione: al centro l’impatto dell’ospitalità extralberghiera

RIMINI – Sarà “Generiamo impatto” il tema della quarta edizione del Vivere di Turismo Festival, in programma il 17 e 18 novembre 2026 al Palacongressi di Rimini, appuntamento nazionale dedicato a host, property manager e professionisti dell’ospitalità extralberghiera. L’edizione sarà presentata ufficialmente alla stampa il 22 settembre a Milano, quando sarà proposta anche un’anteprima della ricerca realizzata dall’Università di Firenze sull’impatto economico, sociale e territoriale del turismo extralberghiero in Italia.

Il Festival parte da un dato: il turismo europeo continua a crescere. Nel 2025, secondo Eurostat, sono stati registrati 3,1 miliardi di pernottamenti nelle strutture ricettive del continente, con un incremento del 2,2% rispetto al 2024, mentre l’Italia si è collocata al secondo posto tra i Paesi con il maggior numero di notti e i pernottamenti degli ospiti internazionali sono aumentati del 3,4%. Per gli organizzatori, però, la crescita dei flussi non coincide automaticamente con quella del benessere dei territori. Da qui la scelta di puntare sull’“ospitalità generativa”, un modello imprenditoriale che non si limita a utilizzare il valore di un luogo, ma prova a produrne di nuovo, mettendo in circolo benefici economici, sociali, culturali e ambientali.

“Ogni attività produce un impatto, anche quando non lo decide consapevolmente. La domanda non è quindi se generiamo impatto, ma quale impatto scegliamo di generare”, spiega Danilo Beltrante, founder del Vivere di Turismo Festival e direttore della Vivere di Turismo Business School, sottolineando come la vendita di un soggiorno significhi anche mettere a disposizione del visitatore paesaggio, ristorazione, cultura, strade e comunità locale. Per questo, aggiunge, prendersi cura del territorio rappresenta non soltanto una scelta etica, ma anche imprenditoriale. Nel comparto extralberghiero, secondo questa impostazione, operatori economici e cittadini spesso coincidono e il rapporto tra risultato d’impresa e benessere dei luoghi diventa particolarmente stretto, soprattutto nelle aree interne, dove anche il recupero di una singola abitazione può rimettere in moto economia e servizi.

“Una singola struttura che sceglie un produttore locale probabilmente non cambia un territorio. Mille strutture che lo fanno iniziano a creare un mercato”, osserva ancora Beltrante. La manifestazione coinvolgerà oltre 3mila partecipanti in due giornate dedicate a formazione, confronto e networking, con approfondimenti su revenue management, intelligenza artificiale, marketing, property management, operations, tecnologia, normative e crescita d’impresa. Tra le novità dell’edizione 2026 ci sarà anche il primo Meetup Nazionale delle Community Airbnb, riunite per la prima volta in Italia in un unico appuntamento. L’icona scelta per questa quarta edizione è Johanna van Gogh-Bonger, vedova di Theo van Gogh, indicata dagli organizzatori come esempio di chi è riuscito a generare un impatto duraturo attraverso la capacità di custodire, valorizzare e mettere in relazione un patrimonio. Dopo la morte del marito, Jo si trovò infatti a gestire centinaia di opere di Vincent van Gogh, allora poco comprese dal mercato, scegliendo di proteggerle, organizzarne l’esposizione, promuovere mostre e relazioni con editori e collezionisti e curare la pubblicazione delle lettere tra Vincent e Theo.

La sua storia viene proposta come metafora del lavoro di chi opera nell’ospitalità: riconoscere il valore di una casa, di un borgo o di un sapere locale, renderlo visibile e conservarlo nel tempo senza consumarlo rapidamente. La stessa filosofia guiderà gli oltre cento interventi previsti a Rimini tra sale tematiche e showcase, dove innovazione, intelligenza artificiale, sostenibilità, brand e gestione strategica saranno affrontati come strumenti al servizio di una crescita capace di produrre ricadute positive sui territori. Per gli organizzatori, l’innovazione da mettere al centro resta quella umana: tecnologia e dati devono restituire tempo all’accoglienza e aiutare gli operatori a compiere scelte migliori, rafforzando il comparto senza perdere il legame con le comunità. La conferenza stampa del 22 settembre, in programma alle 18.30 all’Osteria Popolare Pugliese di Milano, servirà a presentare programma, relatori e progetti speciali dell’edizione e a consegnare ai giornalisti i primi risultati della ricerca dell’Università di Firenze. Italian Travel Press, associazione dei giornalisti di viaggio, sarà partner del Festival. L’evento è organizzato da Vivere di Turismo srl – Società Benefit, realtà con sede legale a Supersano e segreteria organizzativa a Ruffano, attiva dal 2014 nella formazione e nello sviluppo dell’ospitalità extralberghiera professionale. La società opera oggi attraverso la Vivere di Turismo Business School, la Collana Bed&Business, i servizi Revenue Safe e Automation e lo stesso Festival. Dal 2024 ha assunto la forma di Società Benefit, inserendo nello statuto finalità di beneficio comune accanto agli obiettivi economici e prevedendo specifici obblighi di rendicontazione dell’impatto prodotto su persone e comunità.