Non fu un atto volontario ma un incidente stradale fortuito: conducente indagato. Era ubriaco alla guida

PRESICCE-ACQUARICA (Lecce) – Fu un incidente stradale senza alcun atto volontario. Come, invece, le indagini avevano fatto ipotizzare mesi fa. Si ridimensiona così l’inchiesta sull’incidente stradale in cui perse la vita Alessandro Carratta, e il ferimento della sua compagna Rosa Lara Monastero, di due anni più grande, travolti da un’auto all’alba dell’11 agosto 2024. Gli accertamenti, disposti dalla pm Erika Masetti, hanno fugato i dubbi. La tragedia. Solo poche ore prima in tante località del Salento, in riva al mare, villeggianti e gente del posto avevano festeggiato fino all’alba la notte delle stelle.

La coppia rientrava verso Presicce-Acquarica. I rilievi eseguiti dai carabinieri raccontano di uno scontro a velocità sostenuta tra una Lancia Y guidata da Carratta con al suo fianco la compagna e una Fiat Panda con due uomini a bordo lungo la provinciale 206, strada che collega Melissano con Ugento. I due mezzi si scontrarono violentemente sul fianco sinistro; la Fiat si ribaltò sull’asfalto. L’impatto non lasciò scampo a Carratta. L’uomo morì poche ore dopo il suo ricovero all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. La sua compagna, invece, riportò gravi ferite. Assistita dall’avvocato Davide Botrugno, è stata sottoposta a tre interventi al braccio e il fissatore che le è stato installato all’arto le ha provocato delle infezioni. Non deambula e non cammina bene. E la riabilitazione si prospetta lunga e complicata. Difficilmente potrà tornare alla vita di prima.

Il conducente della Panda se la cavò con qualche lieve contusione: si tratta di L.M., un 31enne di Presicce-Acquarica, ora indagato con l’accusa di omicidio stradale aggravato perché si trovava alla guida in stato alterato: aveva un tasso alcolemico paari a 1,2 g/l ben oltre il tasso soglia. Mesi dopo, però, come riportato dal Corriere Salentino, l’accusa venne riqualificata in omicidio volontario: la consulenza di un perito nominato dalla procura e i punti di collisione tra le due auto, infatti, avevano convinto la pm inquirente a modificare il capo d’imputazione.

L.M. venne anche convocato in caserma non appena fu raggiunto da un avviso a comparire con l’accusa di omicidio volontario messa nero su bianco. Assistito dall’avvocato Luigi Corvaglia, scelse la via del silenzio. I familiari di Carratta sono seguiti dall’avvocato Luca Puce.