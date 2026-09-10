Precipita mentre effettua lavori in casa, 70enne finisce in ospedale con vari traumi

Galatone (Lecce) – Sarebbe precipitato, mentre stava facendo dei lavori all’interno del proprio garage. Per questo un settantenne di Galatone è finito in ospedale con vari traumi su tutto il corpo.
L’uomo, che dopo la caduta è stato subito soccorso, non è in pericolo di vita. A condurlo in ospedale sono stati gli operatori del 118, affidandolo alle cure dei medici.
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