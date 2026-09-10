Welfare per il personale della scuola. Parte la polizza sanitaria: interessati oltre un milione e duecentomila dipendenti

A partire da oggi è operativo il sistema che consente a tutto il personale della scuola e del Ministero dell’Istruzione e del Merito di procedere alla formale adesione alla polizza sanitaria gratuita. Il servizio di assicurazione integrativa delle spese sanitarie sarà erogato da Unisalute in coassicurazione con Poste Assicura Spa e Intesa San Paolo Protezione Spa. Un’apposita nota del MIM è stata inviata a tutti gli interessati – dirigenti scolastici, docenti, educatori, personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola e ai dipendenti del Ministero – per fornire specifiche indicazioni e informazioni in merito alle modalità di adesione.