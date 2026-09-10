Primo contratto da professionista per Lupo

Christian Lupo ha sottoscritto il primo contratto da professionista che lo legherà ai colori giallorossi fino al 30 giugno 2029.
Lupo, la cui trafila nel Settore Giovanile giallorosso è partita dall’Under 14 nella Stagione Sportiva 2022/2023, si è laureato Campione d’Europa con la Nazionale U17 lo scorso giugno.
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