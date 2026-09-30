Raggiunta la copertura totale delle borse di studio dopo l’incontro con l’assessore Miglietta: “Una vittoria degli studenti”

A seguito del tavolo di confronto con l’assessora Silvia Miglietta, le rappresentanze di UDU Bari, UDU Lecce e UDU-Link Foggia hanno annunciato ieri una vittoria: la Regione ha garantito i fondi per la copertura totale delle borse di studio. “Fino a ieri, gli studenti e le studentesse pugliesi non avevano ancora la certezza di poter usufruire della borsa di studio a cui avevano diritto, nonostante avessero già iniziato il loro percorso universitario – spiegano le associazioni universitarie – Non sarebbe stato accettabile che il diritto allo studio dipendesse solo dalla disponibilità di risorse, che spesso non sono sufficienti. Chi era risultato idoneo non poteva andare avanti con la giusta tranquillità. Grazie alla mobilitazione costante, l’amministrazione ha risposto all’urgenza”.

“È una notizia fondamentale per tutta la comunità studentesca”, dichiara Sahar Locaputo, coordinatrice di UDU Bari. “Avevamo ribadito che non avremmo potuto accettare che il futuro universitario di una persona dipendesse dalla possibilità della Regione di reperire risorse sufficienti. Abbiamo fatto pressione affinché venissero stanziate le risorse adeguate per il diritto allo studio e oggi, finalmente, abbiamo ottenuto l’impegno necessario.” Questa intesa risolve una situazione di estrema incertezza rispetto alla possibilità di proseguire il proprio percorso universitario con la giusta serenità.

“Mantenere alta l’attenzione sul diritto allo studio si è rivelato necessario”, afferma Chiara Ammassari, coordinatrice di UDU Lecce. “Sapevamo che dietro ogni idoneità non coperta c’è una studentessa o uno studente che rischia di dover affrontare ulteriori difficoltà economiche per poter continuare il proprio percorso universitario. Oggi la Regione si è assunta fino in fondo la responsabilità di garantire che nessuno venga escluso per mancanza di risorse.”

Anche Gregorio Carbone, coordinatore di UDU-Link Foggia, esprime soddisfazione per il risultato ottenuto: “Avevamo denunciato come non si potesse parlare di diritto allo studio se una parte degli idonei restava nell’incertezza, chiedendo risposte concrete e immediate. Come Unione degli Universitari continueremo a monitorare la situazione affinché l’effettiva erogazione avvenga nei tempi previsti e il diritto allo studio venga garantito a tutte e tutti coloro che ne hanno necessità.” “Ancora chiediamo che continui ad essere garantita la copertura totale delle borse con una programmazione che sia di lungo periodo e che la Regione continui a esercitare pressione sul Governo affinché vengano stanziate risorse adeguate per il diritto allo studio” conclude Locaputo.

BORSE DI STUDIO, GRUPPO FORZA ITALIA: “GRAZIE AL GOVERNO E AL MINISTRO BERNINI PER LE RISORSE CHE HANNO CONSENTITO DI GARANTIRE LA COPERTURA DEGLI IDONEI”

In una nota i consiglieri regionali del Gruppo di Forza Italia puntualizzano che “la copertura di tutti gli studenti idonei alle borse di studio è un risultato importantissimo, frutto soprattutto della determinazione del governo nazionale con stanziamenti record”. “È infatti doveroso ricordare che questo impegno si inserisce in un quadro nazionale nel quale il governo ha aumentato in maniera significativa le risorse destinate al diritto allo studio, grazie all’impegno del ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini: per le borse di studio sono stati stanziati oltre 850 milioni di euro e 288 milioni in più sono stati destinati negli ultimi giorni – spiegano i forsaisti – Forse, l’assessore Miglietta lo dimentica, visto che dai suoi annunci sembrerebbe che la Regione abbia compiuto questo sforzo in solitudine... ma non è così: si tratta di un traguardo raggiunto perché ognuno ha fatto la sua parte, specialmente il governo. Per Forza Italia è motivo d’orgoglio: per noi investire sui giovani e sulla loro formazione è una priorità perché significa offrire a tutti, indipendentemente dalle condizioni economiche di partenza, la possibilità di costruire il proprio futuro”.