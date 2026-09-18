Parco costiero delle marine, LCP rivendica il progetto: “È l’eredità della giunta Salvemini”

LECCE – Il Parco costiero delle marine entra nella fase concreta della progettazione e riaccende anche il confronto politico sull’origine dell’intervento e sulla pianificazione della costa leccese. Dopo la conclusione della seconda e ultima fase del Concorso internazionale di progettazione dedicato al Parco costiero di Torre Rinalda, Spiaggiabella e Torre Chianca, interviene Lecce Città Pubblica e l’ex assessore all’Urbanistica della giunta Salvemini, l’architetta Rita Miglietta (con un post su Facebook) , che rivendica il percorso avviato dalla precedente amministrazione e sottolinea il legame tra il progetto, il Pug e il Cis “Lecce è il suo mare”, sottoscritto nel 2022.

Per Lecce Città Pubblica, il risultato del concorso rappresenta la concretizzazione di una visione urbanistica fondata sulla rinaturalizzazione della costa, sul contrasto all’abusivismo edilizio, sulla tutela delle aree più fragili e sulla necessità di affrontare fenomeni come l’erosione e l’innalzamento del livello del mare. Per LCP inoltre il lavoro svolto negli anni da tecnici, studiosi, consulenti e uffici comunali, lamentando che durante la conferenza stampa dell’attuale amministrazione non sia stato ricordato il percorso precedente.

“Si è chiusa la seconda e ultima fase del Concorso internazionale di progettazione per il Parco Costiero delle Marine, ideato dall’Amministrazione Salvemini e finanziato nel Cis che il Sindaco siglo’ nel 2022 per “Lecce è il suo mare – spiega in un comunicato il gruppo di Lecce città Pubblica – Quella visione che mette al centro del futuro delle nostre coste la questione dell’abusivismo edilizio, definisce un processo di rinaturalizzazione graduale, risarcendo le comunità e mettendo in sicurezza i luoghi dai pericoli dell’innalzamento del livello del mare e l’erosione costiera, oggi ha un progetto concreto che offre delle soluzioni agli abitanti e la collettività.

Il Parco Costiero di Torre Rinalda, Spiaggiabella e Torre Chianca è questo: un progetto che rompe i muri in cemento e dell’inerzia e rimette in moto il paesaggio, il diritto al mare, le connessioni ecologiche, le aree umide, le dune, i beni ambientali e storici per nuove economie e opportunità.

Facciamo i complimenti ai cinque finalisti, il primo classificato (della graduatoria provvisoria) e ci rallegriamo delle belle parole che la commissione, per voce della sua Presidente, ha espresso per la scelta operata di indire un concorso come questo.

La ringraziamo con orgoglio, per noi è la conferma che per fare bene bisogna studiare e non improvvisare, che bisogna aprire ai contributi di tutti e non di pochi, che alla costa di Lecce non servono mega opere ma progetti attenti alla natura e vicini ai bisogni delle persone.

Condividiamo questa bella notizia insieme a tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato: il team del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano che lavorava al Pug, tutto l’ufficio di Piano che fino al 2024 ha lavorato a Lecce, tutti consulenti del Piano e del Piano delle Coste, il dirigente del settore urbanistica e i suoi collaboratori. Dietro ogni progetto c’è sempre un insieme di persone”.

Poi l’affondo: “Anche questa volta, in conferenza stampa, l’Amministrazione Poli non ha citato questa incredibile eredità collettiva, di tutti i leccesi. Non fa niente, quello che conta, per il bene di Lecce, è che puoi anche revocarlo il Pug Salvemini, tanto si sta attuando lo stesso in tutte le sue previsioni sulla costa. Auguri al Parco Costiero delle Marine di Lecce!”