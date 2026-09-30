Ricetta del giorno: Crêpes ai funghi

Ingredienti per 4 persone:
2 uova
300 ml di latte intero
200 gr di farina 00
400 ml di besciamella
800 gr di funghi misti
400 gr di provola dolce o scamorza affumicata
80 gr di Parmigiano Reggiano grattugiato
1 spicchio di aglio
Noce moscata
Olio evo
Sale
Pepe nero
Procedimento:
In una coppa unire le uova, il latte e un pizzico di sale;
Aggiungere la farina a pioggia, un pizzico di noce moscata e un pizzico di pepe nero;
Mescolare bene;
Lasciare riposare il composto in frigorifero per almeno 60 minuti;
In una padella scaldare un filo di olio evo e far rosolare l’aglio;
Aggiungere i funghi;
Preparare le crêpes nell’apposita padella antiaderente;
Condire le crêpes stendendo su ognuna uno strato di besciamella, una manciata di funghi, alcuni cubetti di provola o di scamorza;
Chiudere a fagottino;
In una pirofila stendere uno strato di besciamella e un filo di olio evo;
Disporre le crêpes;
Ricoprire con abbondante besciamella e Parmigiano Reggiano;
Infornare in forno preriscaldato e cuocere per almeno 20 minuti a 180 gradi;
Servire calde.
Claudia Forcignanò
- EnogastronomiaRicetta del giorno: Tagliatelle ai funghi porcini e tartufo
- EnogastronomiaRicetta del giorno: Ciceri e trie
- EnogastronomiaRicetta del giorno: Fagottini ricotta e spinaci
- EnogastronomiaRicetta del giorno: Pesche sciroppate
- EnogastronomiaRicetta del giorno: Supplì
- EnogastronomiaLa ricetta del giorno: Polpettone in crosta di vino