Ruffano, evento storico: accolta la reliquia permanente di San Francesco d’Assisi per gli 800 anni dalla morte del Santo

RUFFANO (Lecce) – Si preannuncia un inizio di ottobre denso di significato spirituale e civile per la comunità di Ruffano. Quest’anno i festeggiamenti in onore del Santo titolare della Parrocchia guidata da Don Rocco Maglie si arricchiscono di un momento di straordinaria rilevanza: l’accoglienza ufficiale della reliquia permanente del Serafico Padre, che coincide con l’ottocentenario della morte del Santo e con il primo anno in cui la ricorrenza del Patrono d’Italia viene ripristinata a tutti gli effetti come festa civile.

A rendere unico questo anniversario è il dono giunto dalla Curia Generalizia dei Frati Minori Conventuali di Roma: una reliquia ex cineribus corporis di San Francesco, che rimarrà per sempre custodita nella parrocchia ruffanese. Un gesto d’attenzione verso la comunità per il quale la parrocchia e i fedeli rivolgono un sentito ringraziamento al Postulatore Generale dell’Ordine, Fra Raimundo Valdo Nogueira, per aver favorito la concessione di una testimonianza così preziosa.

L’accoglienza solenne si terrà venerdì 2 ottobre 2026. Il ritrovo di fedeli e cittadini è fissato alle ore 18:15 in Piazza del Popolo, sul sagrato della chiesa Matrice a Ruffano, alla presenza delle autorità civili e religiose. Da qui muoverà un breve corteo verso la chiesa di Santa Chiara, dove il Vescovo della Diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, S.E. Mons. Vito Angiuli, presiederà la Solenne Eucarestia.

L’evento si inserisce a pieno titolo nel programma dei festeggiamenti parrocchiali e si riveste di un valore ancora più forte in questa prima edizione in cui la memoria di San Francesco, Patrono d’Italia, viene riconosciuta e vissuta a livello civile oltre che religioso, unendo fede, identità e senso di appartenenza.

Tutta la cittadinanza, i fedeli, le associazioni sono invitati a partecipare a questo momento di grazia e di festa per la città.