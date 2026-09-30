Futuro Nazionale apre la sua prima sede salentina a Racale, Parata: “Da qui riparte il futuro del territorio”

RACALE – Futuro Nazionale mette radici nel Salento e sceglie Racale per inaugurare la sua prima sede nelle province di Lecce, Brindisi, Taranto e Foggia. L’apertura, avvenuta sabato 26 settembre in via Vittorio Emanuele II, segna un nuovo passaggio nella fase di organizzazione territoriale del movimento guidato da Roberto Vannacci, che nelle ultime settimane sta strutturando la propria presenza anche in Puglia. All’iniziativa hanno partecipato il coordinatore nazionale Massimiliano Simoni e il deputato Rossano Sasso, responsabile regionale del movimento. A fare gli onori di casa è stato Alessio Parata, capogruppo in Consiglio comunale a Racale e referente del comitato costituente locale, che ha rivendicato il percorso politico costruito negli ultimi anni e il radicamento raggiunto sul territorio.

Secondo quanto riferito dagli organizzatori, il gruppo può contare attualmente su quattro consiglieri comunali e oltre cento tesserati. “Dopo 9 anni di battaglie in Consiglio Comunale, quando Racale era considerato il quartier generale inattaccabile del PD, oggi dimostriamo che si può fare politica con i valori, con la coerenza e con il radicamento sul territorio”, ha dichiarato Parata. “Questa non è la mia sede, è la casa di chi ama Racale e vuole una destra vera, che non si vergogna di dire Patria e famiglia. Da domani questa porta sarà sempre aperta”. Accanto a Parata e Simoni, al tavolo dei relatori erano presenti Sasso e Gabriele Bottazzo, presidente del Consiglio comunale di Alezio e componente dell’Assemblea nazionale di Futuro Nazionale. La presenza di Simoni a Racale si inserisce nell’attività organizzativa nazionale del movimento, del quale risulta coordinatore nazionale. Parata ha quindi spostato l’attenzione sulla rappresentanza politica del territorio e sulle prossime scadenze nazionali: “Il Salento è stanco di deputati e senatori che sono andati a Roma solo a scaldare la poltrona dimenticandosi del proprio territorio. Futuro Nazionale vuole portare a Roma deputati salentini che conoscano la strada da Racale a Torre Suda e che lavorino per la propria terra”.

Nel corso dell’appuntamento Simoni ha indicato l’esperienza racalina come un “modello di radicamento da esportare in tutta Italia”. L’inaugurazione precede inoltre la costruzione di una rete più ampia nel territorio leccese: nella stessa giornata erano stati annunciati anche la presentazione dei comitati provinciali e un successivo appuntamento a Gallipoli, con oltre cinquanta realtà territoriali indicate dagli organizzatori come già attive nel Salento. La sede di via Vittorio Emanuele II diventerà ora il punto operativo del movimento a Racale e ospiterà anche la campagna di tesseramento 2026 “Noi abbiamo un sogno”. L’obiettivo politico dichiarato da Futuro Nazionale è rafforzare ulteriormente la propria presenza locale in vista delle prossime elezioni politiche, puntando a costruire anche nel Salento una rappresentanza parlamentare del movimento.