Rapita e buttata giù dal cavalcavia dell’autostrada, è salentina l’ennesima vittima di femminicidio

Squinzano (Lecce) – È salentina, purtroppo, l’ennesima vittima di femminicidio: Lorena Isceri, 45enne originaria di Squinzano, si era trasferita in Toscana, dove lavorava all’interno di una clinica veterinaria.

La donna, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata spinta dall’ex compagno, Federico Vella, 36 anni, giù dal cavalcavia sulla A1, prima di lanciarsi lui stesso nel vuoto, da un’altezza di oltre 40 metri. E il tutto sarebbe iniziato, nel primo pomeriggio di oggi, con un vero e proprio agguato a Firenze, sotto casa della 45enne, con la quale si era lasciato durante l’estate: Lorena Isceri sarebbe stata picchiata, poi il rapimento della donna, legata e messa nel bagagliaio del Suv, e infine la fuga verso il cavalcavia in A1, il Viadotto Lora, dove Vella ha buttato giù la ex, uccidendola, prima di lanciarsi a sua volta suicidandosi.

Il grave fatto di cronaca è avvenuto a Barberino di Mugello, comune della città metropolitana di Firenze, all’altezza di Calenzano. Prima della tragedia, la donna sarebbe anche riuscita a dare l’allarme al 112. E anche un amico di Lorena Isceri avrebbe ricevuto una richiesta d’aiuto. Dalla sala operativa è scattata la ricerca dell’auto, poi individuata sull’autostrada. Ma quando le forze dell’ordine sono arrivate, era troppo tardi, purtroppo. E pare che Federico Vella avesse pubblicato sui social messaggi d’addio, prima di uccidere Lorena.

E proprio in seguito dell’omicidio-suicidio, l’autostrada A1 Panoramica è rimasta chiusa tra il bivio con l’A1 Direttissima e Roncobilaccio. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica di questo dramma, ascoltando anche le testimonianze di alcuni automobilisti presenti sul posto.

La tragica notizia, tra incredulità e profonda commozione, ci ha messo poco a diffondersi a Squinzano, dove vivono padre, madre e fratello di Lorena Isceri. Una famiglia molto conosciuta in paese: il padre ora in pensione è stato nel commercio di arredi per uffici, attività poi trasferita al figlio, la madre è insegnante in pensione.

Pare che la donna fosse ripartita da poco per la Toscana, dopo un periodo di vacanze nel Salento: era solita frequentare uno stabilimento balneare a Casalabate. E ora in tanti piangono la sua drammatica scomparsa.