Rassegna cameristica internazionale VI edizione, diciannovesimo concerto mercoledì 9 settembre

TRICASE (Lecce) – Tre artiste di fama internazionale ospiti nel palazzo dei principi Gallone per il concerto «Le stagioni dell’anima».

La serata si svolgerà mercoledì 9 settembre 2026 alle ore 21, diciannovesima tappa del “Festival del Capo di Leuca”, rassegna cameristica internazionale organizzata da Eleusi Aps con la direzione artistica del maestro Alessandro Licchetta.

In pedana Margherita Simionato, Ludovica Cordova e Giulia Di Palmo, che eseguiranno brani tratti dalle musiche di Dmitrij Šostakovič, Gabriel Fauré e Robert Schumann.

Margherita Simionato è una violinista nata a Milano, si è laureata al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano con Mauro Loguercio e ha completato il biennio al Conservatorio di Novara. Nel 2023/2024 ha frequentato l’Accademia del Teatro alla Scala con Francesco De Angelis. Si è perfezionata con Laura Marzadori, Klaidi Sahatci e Hiro Kurosaki. Ha suonato con Oscom, Orchestra Canova, Orchestra Vivaldi e I Cameristi della Scala, collaborando con Fabio Luisi, Marco Armiliato e Donato Renzetti. Attualmente studia con Daniele Pascoletti.

Ludovica Cordova è una violoncellista calabrese, si è diplomata con lode al Conservatorio “Cilea” di Reggio Calabria. Ha fatto parte della JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, vincendo il Premio Leonardo consegnato da Antonio Pappano. Ha collaborato con importanti orchestre italiane e suonato sotto la direzione di Riccardo Muti, Salvatore Accardo, Giovanni Sollima e Fabio Luisi. Nel 2025 ha concluso il corso di Alta Formazione dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia con Giovanni Sollima.

Giulia Di Palmo è una pianista salentina, si è formata presso il Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce e il Conservatorio di Parma, conseguendo con lode e menzione d’onore il Biennio di Musica da Camera nel 2022 e il diploma di secondo livello in Pianoforte nel 2025. Svolge intensa attività concertistica in Italia e all’estero e ha collaborato con numerose formazioni cameristiche. Vincitrice del primo premio ex aequo al Concorso “Città di Treviso”, frequenta il Master di Musica da Camera del Conservatorio di Parma.

Palazzo Gallone di Tricase, oggi sede del municipio, è uno dei palazzi storici pugliesi meglio conservati. Il nucleo originario è costituito dalla Turris Magna, eretta tra il 1401 ed il 1406 dal principe di Taranto Giovanni Antonio Del Balzo Orsini. Sulle adiacenti mura venne eretto l’attuale palazzo che ha ospitato la famiglia principesca dei Gallone, commercianti di olio, che avevano acquistato la Terra tricasina nel 1588. All’interno si conservano l’ampia sala del trono, con pavimento in mosaico raffigurante lo stemma nobiliare, le scuderie, le carceri e numerosi ambienti domestici e di servizio.

Il Festival del Capo di Leuca 2026 è realizzato con il contributo e il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e dei Comuni partner, con il patrocinio della Provincia di Lecce. La manifestazione è organizzata in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce e rafforza il proprio percorso di crescita attraverso le convenzioni siglate con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e con la Fondazione Accademia Internazionale di Imola “Incontri con il Maestro”, due tra le più autorevoli istituzioni musicali italiane. Accordi che consolidano il profilo culturale e formativo del Festival, favorendo un dialogo costante con realtà di eccellenza e contribuendo ad arricchire la qualità artistica della manifestazione.

Il comitato artistico del Festival è composto, oltre che dal maestro Alessandro Licchetta, anche dai maestri Andrea Sequestro e Cristian Musio, mentre il direttore amministrativo è Luca Antonio Esposito.

Tra le principali novità di quest’anno c’è l’app ufficiale del Festival del Capo di Leuca, pensata per accompagnare gli spettatori prima, durante e dopo ogni evento. Attraverso l’app sarà possibile consultare il programma completo, conoscere gli artisti, scoprire i luoghi dei concerti, prenotare gli eventi, ricevere aggiornamenti in tempo reale e vivere tutte le esperienze collaterali della manifestazione. L’app diventerà il punto di accesso all’intero ecosistema del Festival, consentendo al pubblico di vivere un’esperienza personalizzata.

L’app introdurrà inoltre il “Festival Passport”, un percorso interattivo che inviterà il pubblico a seguire l’intera rassegna. Partecipando ai concerti sarà possibile collezionare badge digitali, sbloccare traguardi e vivere un’esperienza sempre più coinvolgente, trasformando ogni appuntamento in una tappa di un viaggio culturale attraverso il territorio del Capo di Leuca.

Tra le novità più significative di questa edizione figura poi la collaborazione con Parisi 1876, storica azienda salentina che sarà Official Lighting Partner del Festival. Grazie alla sua esperienza nell’arte delle luminarie, Parisi 1876 contribuirà a valorizzare alcuni dei luoghi più suggestivi della rassegna attraverso installazioni luminose progettate appositamente per gli eventi, trasformando piazze, castelli e spazi monumentali in scenografie di grande impatto visivo. Un dialogo tra luce, architettura e musica che arricchirà ulteriormente l’esperienza del pubblico, esaltando la bellezza dei luoghi e rafforzando l’identità del Festival come progetto capace di coniugare tradizione, innovazione e valorizzazione del territorio.

Official Wine Partner è l’Enoteca Default di Tricase, che cura il progetto enologico della manifestazione e propone degustazioni tematiche prima dei concerti, accompagnando il pubblico in un percorso dedicato alle eccellenze vitivinicole del territorio.

Anche l’enogastronomia torna ad essere parte integrante del racconto del Festival. Si rinnova infatti la collaborazione con l’azienda vitivinicola Torre Ospina di Racale, che dopo il successo della precedente edizione firma anche il vino ufficiale del Festival 2026: “Eleukalia”, un rosso dedicato alla manifestazione e ispirato all’identità del Capo di Leuca.

Altri partner Kettner Concerts di Londra, pasticceria Aurelia di Tiggiano e Casa della Convivialità “Don Tonino Bello” di Alessano. Media Partner Radiovenere, Radio Peterpan, Envision e IoRec. Sponsor Ristorante da Enzo, Dok presso il Centro, Italian Fashion Team e Servizi Immobiliari Baglivo. Technical Partner Merico Pianoforti e Audiomania.