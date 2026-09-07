La ricetta del giorno: fusilli al pesto di pistacchi e peperoni cruschi

Ingredienti:
350 gr di fusilli
100 gr di pistacchi sgusciati non salai
20 gr di Parmigiano Reggiano grattugiato
50 ml di olio evo
1 foglia di basilico
Sale
Peperoni cruschi
Procedimento
Far bollire 500 ml di acqua e versare i pistacchi e cuocere fino a quando la buccia non sarà abbastanza morbida da essere eliminata senza fatica;
Versare i pistacchi nel mixer e aggiungere l’olio, il formaggio e il basilico;
Azionare il mixer fino a creare una crema omogenea;
Cuocere i fusilli in abbondante acqua salata;
Condire con il pesto di pistacchi;
Sbriciolare i peperoni cruschi, amalgamare e servire.
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