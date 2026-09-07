La ricetta del giorno: fusilli al pesto di pistacchi e peperoni cruschi

Ingredienti:

350 gr di fusilli

100 gr di pistacchi sgusciati non salai

20 gr di Parmigiano Reggiano grattugiato

50 ml di olio evo

1 foglia di basilico

Sale

Peperoni cruschi

Procedimento

Far bollire 500 ml di acqua e versare i pistacchi e cuocere fino a quando la buccia non sarà abbastanza morbida da essere eliminata senza fatica;

Versare i pistacchi nel mixer e aggiungere l’olio, il formaggio e il basilico;

Azionare il mixer fino a creare una crema omogenea;

Cuocere i fusilli in abbondante acqua salata;

Condire con il pesto di pistacchi;

Sbriciolare i peperoni cruschi, amalgamare e servire.