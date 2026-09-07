L’almanacco di oggi 7 settembre

Il Santo del giorno: Regina Vergine e Martire. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Li tienti no sò niente, li capiddri no so iddri, li rappuli so quiddhri. Significato: I denti non sono niente, i capelli non sono quelli, le rughe sono quelle (che danno i veri problemi). I denti si possono impiantare ex novo, i capelli si possono tingere, invece le rughe sono quelle che deturpano il volto.

– Sono nati in questo giorno

Marie Curie – 1867

Elia Kazan – 1909

Dario Argento – 1940

Eva Grimaldi – 1965

– Proverbio

Se a settembre senti suonare, le botti puoi preparare.

– Accadde oggi

Il 7 settembre 1959 si incontrano a Milano Maria Callas, la “divina”, e l’armatore Aristotele Onassis. La cantante abbandonerà il marito per vivere quella storia d’amore con il miliardario greco, che riempirà per anni le cronache rosa.

– Scoperte

1930, Thomas Midgley inventa il freon