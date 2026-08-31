Rassegna cameristica internazionale VI edizione sedicesimo concerto martedì 1° settembre

GAGLIANO DEL CAPO (Lecce) – L’antico Palazzo Ciardo di Gagliano del Capo accoglie un trio internazionale di artisti per il concerto «Rigenerazioni», sedicesimo appuntamento della rassegna cameristica internazionale “Festival del Capo di Leuca”, organizzata da Eleusi Aps con la direzione artistica del maestro Alessandro Licchetta.

L’evento è in programma martedì 1° settembre 2026 alle ore 21. In pedana, nel giardino retrostante l’antica dimora gentilizia (accesso da via Fra Basiliano Le Mura), il Trio David, composto da Gloria Santarelli (violino), Chiara Mazzocchi (viola) e Tommaso Castellano (violoncello), che interpreteranno brani di Ludwig van Beethoven, Leó Weiner e Krzysztof Penderecki.

Gloria Santarelli si è diplomata con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, perfezionandosi con Oleksandr Semchuk, Ksenia Milas e Sonig Tchakerian. Svolge attività solistica e cameristica, distinguendosi in numerosi concorsi nazionali e internazionali, tra cui il Primo Premio e il Premio Sibelius al concorso “Note di Talento”. Nel 2021 fonda il Trio David, con cui approfondisce la musica da camera per archi e si esibisce in prestigiose stagioni concertistiche italiane e all’estero, tra Istanbul, Zagabria e Ankara.

Chiara Mazzocchi ha iniziato gli studi violinistici al Conservatorio “Briccialdi” di Terni, dedicandosi poi alla viola. Ha conseguito il diploma di secondo livello con lode e menzione, distinguendosi anche per l’interesse musicologico delle sue ricerche. Nel 2024 è stata ammessa ai corsi di alto perfezionamento dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Musica da Camera con Ivan Rabaglia e in viola con Simone Briatore. Dal 2023 fa parte del Trio David, con cui svolge attività concertistica in Italia e all’estero e ha inciso due dischi per Brilliant Classics.

Tommaso Castellano ha studiato violoncello con Riccardo Martinini, Livia De Romanis, Kyung Mi Lee e Diego Romano, perfezionandosi con Enrico Dindo alla Pavia Cello Academy. Diplomato con 110 e lode al Conservatorio Santa Cecilia di Roma nel 2023, è stato finalista al Premio Nazionale delle Arti 2022, ha ricevuto importanti borse di studio e si è esibito per Rai Radio3. Frequenta il corso di alto perfezionamento in Musica da Camera all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia con Ivan Rabaglia ed è membro fondatore del Trio David.

Palazzo Ciardo è una delle più prestigiose dimore gentilizie di Gagliano del Capo, nata sui ruderi dell’antico castello che appartenne alla famiglia Castriota Skanderbergh. Dell’antica struttura feudale resta ancora oggi una delle quattro torri inglobata nell’edificio, con scarpata esterna, camera interna e finestra cannoniera che punta verso l’insenatura del Ciolo. Nel 1900 la famiglia Ciardo eresse l’attuale palazzo, che presenta una facciata con tre archi a tutto sesto. Qui vissero i tre fratelli Biagio, Domenico e Francesco, caduti durante il primo conflitto mondiale, e il pittore Vincenzo Ciardo, una delle massime espressioni della pittura italiana del secolo scorso.

Il Festival del Capo di Leuca 2026 è realizzato con il contributo e il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e dei Comuni partner, con il patrocinio della Provincia di Lecce. La manifestazione è organizzata in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce e rafforza il proprio percorso di crescita attraverso le convenzioni siglate con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e con la Fondazione Accademia Internazionale di Imola “Incontri con il Maestro”, due tra le più autorevoli istituzioni musicali italiane. Accordi che consolidano il profilo culturale e formativo del Festival, favorendo un dialogo costante con realtà di eccellenza e contribuendo ad arricchire la qualità artistica della manifestazione.

Il comitato artistico del Festival è composto, oltre che dal maestro Alessandro Licchetta, anche dai maestri Andrea Sequestro e Cristian Musio, mentre il direttore amministrativo è Luca Antonio Esposito.