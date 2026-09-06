Si lancia dal primo piano in piazza Mazzini a Lecce: salvato dalla tenda di un negozio

LECCE – Dramma sfiorato, in mattinata, a pochi passi da Piazza Mazzini, nel cuore di Lecce. Un noto imprenditore 51enne si è lanciato nel vuoto dal primo piano del palazzo della Galleria Mazzini, mentre si trovava in evidente stato di confusione. Il gesto ha attirato l’attenzione di decine di passanti che, radunatisi sotto la finestra, hanno cercato a lungo di farlo desistere e convincerlo a rientrare.

Nonostante i tentativi di dialogo, l’uomo si è lasciato cadere, ma l’impatto è stato miracolosamente attenuato dalla tenda da sole di un negozio sottostante. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Vito Fazzi” per gli accertamenti e le cure del caso.