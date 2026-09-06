A Salve, cultura e formazione protagoniste: due nuovi appuntamenti dedicati all’arte organaria

Proseguono a Salve, nella Chiesa di San Nicola Magno, gli appuntamenti dedicati alla cultura organistica, con due serate che affiancheranno alla musica momenti di approfondimento, ricerca, formazione e divulgazione. Lunedì 7 settembre, alle ore 21, sarà presentata la collana “Quaderni di Arte Organaria in Terra di Bari”, diretta dal Dott. Claudio Ermogene Del Medico.

L’incontro, moderato da Sergio De Blasi e Giovanni Ferruccio Labella, offrirà l’occasione per approfondire temi legati alla conoscenza, alla valorizzazione e alla salvaguardia del patrimonio organario, mettendo in luce il valore storico, artistico e documentario degli strumenti custoditi nel territorio.

Il programma proseguirà mercoledì 9 settembre, alle ore 21.00, con il Concerto degli allievi della Masterclass, momento conclusivo del percorso di alta formazione e occasione per il pubblico di ascoltare i giovani musicisti protagonisti dell’esperienza didattica.

Nel corso della stessa serata sarà inoltre presentato il libro “Note Musicali a piè di pagina” di Leonardo Antonio Di Chiara, aggiungendo un ulteriore momento di incontro tra esecuzione musicale, studio e divulgazione.

Le due serate confermano così l’attenzione riservata non soltanto alla dimensione concertistica, ma anche alla ricerca, alla formazione delle nuove generazioni e alla tutela della cultura organaria, contribuendo a far conoscere e valorizzare un patrimonio di particolare rilievo storico e musicale.

Entrambi gli appuntamenti si terranno nella Chiesa di San Nicola Magno a Salve, con inizio alle ore 21.00.