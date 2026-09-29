Basta uno schiocco di dita? L’ipnosi nell’era dei social

Video virali, regressioni, corsi online, promesse di cambiamenti lampo. Basta scorrere TikTok, la piattaforma di video brevi diventata uno dei simboli della comunicazione contemporanea, per imbattersi in qualcuno che chiude gli occhi dopo uno schiocco di dita, dimentica il proprio nome o sembra perdere il controllo di sé. Così un fenomeno studiato da oltre un secolo torna sotto i riflettori con il linguaggio più veloce del nostro tempo. E finisce spesso schiacciato fra due immagini opposte: un misterioso potere capace di entrare nella mente degli altri oppure una scorciatoia per smettere di fumare, cancellare una paura, sciogliere un trauma, recuperare ricordi nascosti.

La realtà è meno spettacolare. Ma proprio per questo è più interessante.

In ambito scientifico, l’ipnosi viene descritta come una condizione di attenzione focalizzata, ridotta consapevolezza di ciò che accade ai margini dell’attenzione e maggiore capacità di rispondere alle suggestioni. È la definizione richiamata dall’American Psychological Association, tra le principali organizzazioni scientifiche e professionali della psicologia statunitense. Gli studiosi continuano però a discutere se si tratti di un vero stato modificato di coscienza o, piuttosto, di una particolare modalità di funzionamento dell’attenzione.

Non significa dormire. E non significa consegnare la propria volontà a qualcun altro.

Una lontana parentela con questa capacità di assorbimento la sperimentiamo anche nella vita quotidiana: quando un romanzo ci cattura al punto da farci perdere la percezione del tempo o un film ci coinvolge tanto da farci dimenticare, per qualche istante, ciò che abbiamo intorno. Leggere un libro non equivale naturalmente a essere ipnotizzati; l’esempio serve soltanto a ricordare quanto profondamente la mente sappia restringere il proprio campo attentivo.

La storia moderna di questa pratica comincia molto prima dei social. Nel Settecento il medico tedesco Franz Anton Mesmer interpretò alcuni fenomeni attraverso il presunto “magnetismo animale”, teoria poi abbandonata dalla scienza. Nell’Ottocento il medico scozzese James Braid contribuì a ricondurre il fenomeno a una prospettiva più psicologica e diffuse il termine ipnotismo. Nel Novecento, lo psichiatra Milton H. Erickson spostò ulteriormente l’attenzione, meno potere dell’ipnotista, più centralità della persona, del linguaggio e delle sue risorse.

Ma che cosa accade, concretamente, durante una seduta?

Non esiste un’unica tecnica. La persona può essere invitata a concentrarsi sul respiro, su un’immagine, su una sensazione o sulla voce del terapeuta. Il campo attentivo si restringe e vengono proposte suggestioni coerenti con l’obiettivo del lavoro. Gli occhi possono essere chiusi oppure no; può esserci rilassamento, ma non è una condizione indispensabile.

Soprattutto, nessuno diventa un automa.

La risposta alle suggestioni varia molto da individuo a individuo. L’immagine cinematografica di una persona completamente in balia di chi la guida appartiene più allo spettacolo che alla pratica clinica. Anche le neuroscienze stanno studiando i cambiamenti associati a questi stati nei sistemi cerebrali coinvolti nell’attenzione e nella percezione, ma la ricerca non autorizza formule semplicistiche come “accendere” o “spegnere” determinate aree del cervello.

Resta allora la domanda che interessa più di tutte: funziona?

La risposta scientificamente più corretta è meno seducente di uno slogan: dipende.

Paragrafo revisionato

Non è una terapia universale e le prove di efficacia non sono ugualmente solide per ogni problema. Il National Center for Complementary and Integrative Health, centro di ricerca dei National Institutes of Health statunitensi, segnala un crescente corpo di studi sul suo possibile impiego nella gestione di alcune condizioni dolorose. L’ipnosi è stata studiata anche per l’ansia associata a procedure mediche e odontoiatriche, con risultati promettenti ma, nel complesso, non ancora conclusivi.

È una distinzione fondamentale nell’epoca delle promesse online: “studiato” non significa “efficace per tutti”.

Ancora più delicato è il rapporto con la memoria. Non esiste un accesso privilegiato a un archivio perfetto del passato. Il ricordo umano è ricostruttivo, può essere modificato da aspettative, domande, immagini mentali e suggestioni. La letteratura scientifica invita quindi alla cautela soprattutto quando tecniche regressive vengono presentate come strumenti per recuperare con certezza eventi dimenticati.

Un ricordo vivido non è automaticamente un ricordo vero.

Per questo una pratica clinica seria dovrebbe dichiarare possibilità e limiti, essere utilizzata da professionisti adeguatamente formati e inserirsi, quando necessario, in un percorso medico o psicoterapeutico più ampio. Non cancella il passato, non elimina automaticamente un trauma, non garantisce trasformazioni in pochi minuti.

Ed è forse proprio togliendole la magia che emerge la parte più affascinante.

Viviamo immersi in dispositivi progettati per contendersi ogni frammento della nostra attenzione. Scorriamo immagini, notifiche, messaggi e video, spesso senza concedere alla mente il tempo di sostare davvero su qualcosa. Questa pratica lavora nella direzione opposta, restringe il campo, concentra, modifica il modo in cui osserviamo un’immagine, una sensazione e, in alcuni casi, persino un dolore.

Forse è qui che si nasconde il suo fascino più contemporaneo.

Continuiamo a immaginare che il mistero sia qualcuno capace di entrare nella nostra mente. Ma in un’epoca che monetizza ogni secondo della nostra attenzione, la domanda più interessante potrebbe essere un’altra, quanto conosciamo davvero la mente nella quale trascorriamo tutta la vita?