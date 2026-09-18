Rotary Club Lecce: tour di auto e moto storiche tra Torri costiere del litorale ionico

SALENTO – Domenica 20 settembre, le strade del Salento faranno da cornice al “Tour lungo le Torri Costiere di auto e moto d’epoca”, un evento di beneficenza promosso e curato dal Rotary Club Lecce, con il patrocinio del Comune di Porto Cesareo, per raccogliere fondi a favore della Comunità Residenziale “Gabbiani” dell’Oasi Mamma Bella di Campi Salentina.

L’iniziativa inizierà ufficialmente alle 08:30 con il raduno dei veicoli d’epoca, l’apertura delle iscrizioni presso Torre San Tommaso a Torre Lapillo e la colazione di benvenuto, gentilmente offerta dall’azienda Inside Mobility. Per prendere parte all’iniziativa non è necessario possedere un’auto o una moto d’epoca, gli organizzatori infatti hanno scelto di aprire la partecipazione anche a veicoli non storici, che seguiranno il corteo delle auto e delle moto d’epoca, per consentire a chiunque di vivere una piacevole giornata alla scoperta del territorio.

Dopo la colazione, l’evento entrerà nel vivo con una suggestiva visita guidata della Torre San Tommaso, una struttura immersa nello splendido e incontaminato scenario naturalistico della Riserva Naturale Palude del Conte e Duna Costiera. Il convoglio dei partecipanti, poi, accenderà i motori alle 10:00 per iniziare il percorso panoramico lungo la litoranea.

La prima tappa intermedia sarà alla Torre Chianca (nota anche come Torre Santo Stefano), situata nei pressi delle celebri Colonne Romane sommerse. Oggi questa antica torre è sede del centro di primo soccorso per le tartarughe marine. Alle 11:00, la carovana ripartirà alla volta di Porto Cesareo, con arrivo in Piazza Nazario Sauro. Qui i partecipanti e il pubblico potranno ammirare la Torre Cesarea (detta anche Capitana), l’imponente fortezza che dà il nome al borgo e che oggi ospita gli uffici della Guardia di Finanza. La manifestazione si concluderà alle 13:00 a Masseria Gentile, dove si terrà il pranzo che chiuderà la giornata all’insegna dell’amicizia e della condivisione.

Il percorso si snoderà lungo uno dei tratti più suggestivi del litorale ionico, sfilando accanto alle Torri Costiere, le antiche sentinelle di pietra un tempo destinate alla sorveglianza e alla difesa delle coste salentine.

Il valore aggiunto della manifestazione risiede nella fitta rete di collaborazioni locali. L’evento gode del supporto del CEAS (Centro di Educazione Ambientale e Sostenibilità), impegnato a coniugare la cultura motoristica con il rispetto dell’ecosistema marino e costiero. Inoltre, il tour vedrà una massiccia partecipazione dei soci del Vespa Club Lecce, in occasione del decennale della fondazione del club.

L’appuntamento è quindi per domenica mattina: un’occasione unica per partecipare a una iniziativa di solidarietà, respirando la storia, magari a bordo dei veicoli d’epoca sullo sfondo del mare cristallino del Salento.