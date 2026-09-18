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Sant’Isidoro, Aabbattute le barriere architettoniche. Dinamiko Beach è “granello d’oro”

Al lido per le persone con disabilità il nuovo riconoscimento di qualità della Regione Puglia Sodero: “Modello di turismo sociale, ogni anno centinaia di persone usufruiscono del lido”

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