Sant’Isidoro, Aabbattute le barriere architettoniche. Dinamiko Beach è “granello d’oro”

NARDO‘ (Lecce) – Dinamiko Beach, il lido attrezzato per le persone con disabilità di Sant’Isidoro, si è aggiudicato il “Granello d’Oro”, il nuovo riconoscimento di qualità promosso dalla Regione Puglia per valorizzare le buone pratiche di balneazione sostenibile e inclusiva.Sono 31 in tutto, tra stabilimenti balneari, spiagge libere e lidi attrezzati, le spiagge pugliesi a poter esporre in bacheca il premio, che misura interventi già realizzati e servizi verificabili distribuiti su sei specifiche categorie: Accessibile (13 spiagge), Eco-sostenibile (3), Family Friendly (10), Sport e Natura (10), Green Move(14) e Smoke Free (14). Dinamiko Beach è “Granello d’Oro” per la categoria “Accessibile”. Dal 2022 Dinamiko Beach è un’opportunità per tutti di vivere un’esperienza positiva in mare e anche l’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sui concetti di inclusione nella vita quotidiana e sull’importanza dell’abbattimento delle barriere architettoniche, non solo in ambito urbano.

“Dinamiko Beach – sottolinea con soddisfazione la vicesindaca e assessora al Welfare Maria Grazia Sodero – è un modello di accessibilità sul territorio e il “Granello d’Oro” è il premio meritato a una scelta straordinaria sul fronte dei diritti e della dignità delle persone con disabilità e all’impegno quotidiano di chi in questi cinque anni ha reso concreto tutto questo.A Sant’Isidoro abbiamo abbattuto le barriere architettoniche e fatto turismo sociale vero, oltre i proclami e i propositi teorici.Un riconoscimento, peraltro, che ha il pregio di avviare unconfronto e unacompetizione virtuosa tra operatori privati ed enti locali per alzare gli standard dell’offerta e per fare sempre di più e meglio su questo terreno. Una giornata come questa ci ripaga di tanti sforzi e tanto lavoro. Il Granello d’Oro lo dedichiamo con tutto il cuore alle centinaia di persone che in questi anni hanno usufruito dei servizi del lido”.

La struttura, operativa dal 2022, si trova sul tratto di spiaggia libera della marina di Sant’Isidoro ed è gestita dall’associazione di volontariato “Portatori sani di sorrisi”. Ha ombrelloni dedicati, sedie Job e sedie galleggianti Tuareg e una passerella in legno per facilitare l’arrivo sull’arenile delle persone con disabilità, con l’obiettivo di far vivere il mare davvero a tutti in libertà e sicurezza. Tutte le postazioni con ombrelloni sono completamente gratuite per gli utilizzatori (con prenotazioni digitali). La struttura è aperta tutti i giorni. Sono garantiti il supporto agli ospiti da parte di personale e volontari qualificati, il servizio di fisioterapia in acqua e di animazione e il servizio Felicetto Taxi Sociale, cioè un taxi dotato di pedana per il trasporto di persone con disabilità.