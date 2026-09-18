Sunia Lecce, Fiorella Fischetti nuova segretaria generale

Il Sindacato unitario inquilini ed assegnatari ha eletto la nuova segretaria generale provinciale. Fiorella Fischetti è stata eletta ieri all’unanimità dal Comitato Direttivo di Lecce, alla presenza del segretario generale della Cgil Lecce, Tommaso Moscara, e del segretario nazionale del Sunia, Nicola Zambetti. Fischetti succede ad Emanuela Capone, che ha retto il sindacato nell’ultimo decennio. Eletta anche la segreteria provinciale, di cui fanno parte Domenica Amadeo e Federica Tornese.

Fiorella Fischetti è stata eletta Segretaria Confederale a giugno del 2024. Di origine tarantina, ma leccese d’adozione, è funzionaria assistente sociale della Prefettura di Lecce (Nucleo operativo tossicodipendenze). Vanta una lunga militanza sindacale, avviata in Cgil nel 1993. Nel settembre 2017 (e per i successivi 7 anni) è stata Segretaria Generale della Funzione Pubblica di Lecce: prima donna a ricoprire il ruolo nella categoria provinciale. Tra il 2023 ed il 2026 è stata anche Segretaria regionale della Fp Puglia. Dal 18 settembre 2026 è la Segretaria Generale del Sunia Lecce, il sindacato degli inquilini e degli assegnatari.

“Ringrazio Emanuela per il prezioso lavoro svolto in questi anni accanto agli inquilini salentini”, le sue prime dichiarazioni da segretaria generale del Sunia. “In un periodo di forte contrazione del mercato immobiliare, di crescente sottrazione degli immobili agli affitti a medio-lungo termine e di crescente difficoltà per affittuari ed assegnatari, il Sunia ha bisogno di riorganizzarsi per estendere le tutele, monitorare le necessità di cittadini e studenti e proporre azioni concrete a favore di una politica abitativa più equa. La proposizione del ‘Piano casa’ del governo, lungi dall’essere risolutiva dell’emergenza abitativa, rischia di creare nuove disparità. In tale contesto occorre muoversi con molta attenzione, sollecitando le amministrazioni comunali e l’Agenzia regionale per la casa e l’abitare (Arca) a stare vicine ai residenti, offrendo loro servizi efficaci e modelli abitativi moderni”.