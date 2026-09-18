“Una bella giornata per Lecce è il suo mare”. Conclusa la prima fase del concorso internazionale di progettazione per Torre Rinalda, Spiaggiabella e Torre Chianca

LECCE – Si è conclusa oggi la prima fase del concorso internazionale di progettazione per la rigenerazione delle marine di Torre Rinalda, Spiaggiabella e Torre Chianca. Con la pubblicazione della graduatoria dei cinque finalisti, tutti italiani e di alto profilo, si avvia, di fatto, uno dei più rilevanti programmi di trasformazione della costa leccese degli ultimi decenni. Sono circa 8 i chilometri della costa leccese settentrionale interessata dai progetti che hanno recepito puntualmente tutti gli indirizzi contenuti nel Dip ottimamente predisposto dall’amministrazione comunale. Obiettivo cardine è la realizzazione di un parco costiero sperimentale che possa innescare un processo di rigenerazione complessiva e di rilancio di un territorio interessato da aree protette, che vede la compresenza di beni culturali, naturalistici e paesaggistici di notevole interesse, oramai compromesso da una fitta urbanizzazione “spontanea” oggi in declino, e che è esposto a crescenti rischi idrogeologici legati alla fragilità del suolo, all’erosione costiera e all’innalzamento medio del livello del mare.

“Alla luce dei progetti presentati si può tranquillamente affermare che Lecce si candida come città pilota, prima in Italia, per l’adozione di particolari misure con riferimento ai delicati temi della resilienza dei litorali, della messa in sicurezza degli insediamenti costieri di fronte al cambiamento climatico e ai fenomeni di innalzamento del livello del mare, del progetto di paesaggio, del contrasto alle fragilità territoriali e della riforma degli insediamenti non pianificati – scrive l’assessore all’Urbanistica Gianpaolo Scorrano – È doveroso un ringraziamento a tutti i progettisti partecipanti, alcuni anche stranieri, alla Commissione presieduta dall’arch. Odile Decq, al nostro Sindaco Adriana Poli Bortone che ha fortemente creduto in questo concorso, al dirigente del settore urbanistico e agli uffici comunali che hanno lavorato senza sosta per l’ottima riuscita del concorso. Come Assessore all’Urbanistica non posso che ritenermi soddisfatto, non solo per l’elevata partecipazione ma, soprattutto, per la qualità dei progetti trasmessi la cui prossima realizzazione costituisce un ulteriore tassello verso quella visione – Lecce è sul mare – in cui il sottoscritto crede fortemente e per la quale combatte da anni. Lecce non è solo barocco; Lecce è una città sul mare e d’aMARE!”.