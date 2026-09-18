Accusato di violenza sessuale sulla nipote minorenne: codannato in primo grado, zio assolto in appello

UGGIANO LA CHIESA (Lecce) – Accusato di violenza sessuale sulla nipote minorenne: zio assolto in appello. Clamoroso ribaltamento in Corte d’Appello dopo la pesante condanna in primo grado, arriva l’assoluzione con la formula piena. S.P.M., originario di Uggiano la Chiesa, era accusato di violenza sessuale nei confronti della nipote, all’epoca dei fatti minorenne. In primo grado era stato condannato a 6 anni e 8 mesi di reclusione. In appello, però, la sentenza è stata completamente riformata. La Corte d’Appello, presieduta dal presidente Errico, ha assolto l’imputato con la formula “perché il fatto non sussiste”.

A imprimere una svolta al processo è stata anche la richiesta della difesa, rappresentata dall’avvocata Alessandra Beve, di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. La Corte ha disposto una CTU sulla persona offesa, nel frattempo divenuta maggiorenne, che si era costituita parte civile insieme ai genitori. La perizia, affidata allo specialista Pietro Durante, medico chirurgo specialista in psichiatria e psicologia clinica, ha evidenziato elementi della sfera cognitiva ed emotivo-affettiva ritenuti in grado di condizionare la ricostruzione dei fatti.

Nelle conclusioni, il consulente ha ritenuto la persona offesa “scarsamente attendibile sotto il profilo psicologico/psichiatrico”, suggerendo particolare prudenza nella valutazione delle dichiarazioni rese. Il Procuratore Generale, Maria Rosaria Micucci, aveva chiesto la conferma della sentenza di primo grado. All’esito del giudizio, la Corte d’Appello ha però ribaltato la sentenza pronunciando l’assoluzione dell’imputato perché “il fatto non sussiste”. L’imputato è stato difeso dall’avvocato Alessandra Bleve, mentre le parti civili erano rappresentate dall’avvocato Federico Zullino.