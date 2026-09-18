Emergenza lupo: prosegue il lavoro della Task Force. Paolicelli: “Dal monitoraggio sul campo le basi per un Piano regionale di gestione del lupo”

Prosegue l’attività della Task Force interistituzionale impegnata nel monitoraggio e nella gestione della presenza del lupo, con particolare riferimento al territorio di Noicattaro. A oltre un mese dall’avvio delle operazioni, le attività sul campo hanno consentito di definire con maggiore precisione la presenza della specie e di individuare gli esemplari che frequentano più assiduamente le aree periurbane.

Coordinata dalla Prefettura di Bari, la Task Force coinvolge Regione Puglia, Comune di Noicattaro, strutture veterinarie e faunistiche regionali, CNR-IRET, ASL Bari, Polizia Metropolitana, Carabinieri e Carabinieri Forestali, con l’obiettivo di assicurare un’azione coordinata di monitoraggio, ricerca e intervento a tutela della pubblica incolumità.

Fototrappole, sopralluoghi, ricerca di tracce e campioni biologici e monitoraggi con droni con termocamera hanno permesso di accertare nell’area limitrofa al Comune di Noicattaro la presenza di almeno tre individui adulti e di almeno tre giovani. Inoltre è stato individuato un giovane maschio che frequenta con continuità le zone periurbane e mostra una ridotta diffidenza nei confronti dell’uomo, motivo per cui si presume possa essere l’animale che ha causato l’aggressione di agosto. Su questo esemplare si concentra l’attività della Task Force.

Il monitoraggio prosegue quotidianamente e soprattutto nelle ore notturne, attraverso osservazioni dirette, fototrappolaggio e strumenti tecnologici. Le operazioni di cattura vengono condotte secondo le procedure previste e sulla base del parere favorevole di ISPRA. Si tratta di un’attività che richiede particolare cautela: inseguire l’animale potrebbe comportare la perdita delle tracce e il suo allontanamento dall’area monitorata, mentre l’eventuale ricorso alla telenarcosi è possibile soltanto in presenza di condizioni operative che garantiscano la sicurezza degli operatori e il recupero dell’animale.

A sostegno delle attività in corso, la Giunta regionale ha inoltre approvato un contributo straordinario di 20mila euro al Comune di Noicattaro, destinato a sostenere i costi tecnici necessari al rafforzamento delle operazioni di cattura in sicurezza e delle attività di monitoraggio e controllo fino alla conclusione dell’emergenza. La Regione provvederà inoltre a potenziare la dotazione tecnico-scientifica necessaria alle attività di ricerca, monitoraggio e gestione della specie.

“Il lavoro della Task Force ci ha permesso di conoscere molto meglio ciò che sta accadendo a Noicattaro e di avere oggi un quadro più preciso della presenza del lupo – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura e allo Sviluppo Rurale, Francesco Paolicelli –. Il presidio del territorio prosegue ogni notte ed è un’operazione complessa che deve essere condotta con rigore scientifico, senza forzature e nel rispetto delle procedure necessarie a garantire la sicurezza delle persone. Con le risorse destinate al Comune di Noicattaro rafforziamo le attività tecniche e accompagniamo il territorio fino alla conclusione dell’emergenza. Il monitoraggio ci sta mostrando anche quanto le caratteristiche del territorio, dalle lame alla vegetazione fino ai tendoni dell’uva da tavola, offrano corridoi di spostamento e zone di rifugio, mentre rifiuti abbandonati, residui alimentari e somministrazione non regolamentata di cibo possono aumentare la disponibilità di alimenti facilmente accessibili. Per questo è fondamentale la collaborazione di tutti, a partire dal corretto conferimento dei rifiuti e dal rispetto delle indicazioni delle autorità. Ma Noicattaro ci consegna anche una consapevolezza più ampia: la presenza del lupo in Puglia va affrontata con una strategia organica, che non si limiti alle emergenze. Siamo pronti per dotarci di un Piano regionale di gestione straordinario del lupo, in assenza di uno nazionale, fondato su conoscenza scientifica, monitoraggio e prevenzione, mettendo a sistema i dati raccolti e le competenze disponibili. La tutela della fauna e la sicurezza delle comunità devono procedere insieme”.

Le attività di studio e monitoraggio condotte fino ad oggi si inseriscono in un quadro regionale più ampio. La presenza del lupo interessa infatti diversi territori della Puglia, comprese aree agricole e periurbane, rendendo necessarie attività di controllo più estese. Nelle ultime settimane, ulteriori evidenze sono emerse anche nel Salento: è difatti pervenuto il risultato dall’Istituto zooprofilattico regionale, poi trasmesso alla Asl Lecce, che ha identificato nell’area di Gallipoli la presenza di un giovane lupo appenninico maschio. Un riscontro resosi necessario dopo le segnalazioni e gli episodi che hanno interessato il territorio, compresa l’aggressione avvenuta a Punta Pizzo. Anche in questo caso si è provveduto con la richiesta a ISPRA per il nulla osta alla cattura. A tal proposito, l’assessore Paolicelli incontrerà il Prefetto di Lecce per fare il punto sulle attività già avviate e definire, insieme alle istituzioni coinvolte, le modalità di intervento e di monitoraggio, così da assicurare il massimo coordinamento operativo e una gestione condivisa dell’emergenza.

La Regione ha già avviato un percorso di conoscenza e monitoraggio attraverso il progetto pilota “Wolf Puglia” (realizzato in collaborazione con il CNR-Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri e l’Università di Roma La Sapienza) che ha messo in capo 55 celle su tutto il territorio regionale. Il progetto punta a raccogliere dati sulla consistenza e distribuzione della specie, sulle abitudini alimentari e sulle interazioni con le attività agricole e zootecniche. Le informazioni di Wolf Puglia, insieme ai dati raccolti dalla Task Force e dalle altre attività di monitoraggio regionali, costituiranno una base scientifica per dotare la Puglia di un Piano regionale straordinario di gestione del lupo capace di integrare tutela della biodiversità, prevenzione dei conflitti, sicurezza delle comunità e salvaguardia delle attività produttive.