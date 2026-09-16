Minervino, Ettore Caroppo chiede intitolazione di una via o di una piazza a Marco Pannella

MINERVINO DI LECCE – Nel decennale della scomparsa di Marco Pannella, e a pochi giorni dalla dolorosa perdita di Emma Bonino, il Consigliere Comunale di Forza Italia, Ettore Caroppo, rompe gli indugi e deposita un Ordine del Giorno solenne per chiedere l’intitolazione di una via, piazza o giardino pubblico alla memoria dello statista radicale.

L’atto consiliare esige una discussione separata ed esclusiva in aula, per impedire che il tema dei diritti e della trasparenza democratica venga confuso o accorpato facendone perdere intrinseca importanza e portata.

“Sono nato nel 1967, la mia storia politica affonda le radici nel liberalismo.

Ho votato e sostenuto, in talune occasioni, per i Radicali ma soprattutto per ciò che riuscivano a trasmettere con garbo e caparbietà, lottando in maniera NON VIOLENTA sui vari temi Marco Pannella ed Emma Bonino, in particolare quelli sui “Diritti Civili”.

Per me erano e resteranno “due Bronzi di Riace” della storia politica di questo paese.

Milito orgogliosamente in Forza Italia, ma i valori della libertà di parola e del rispetto delle minoranze sono universali,” dichiara il Consigliere. “Intitolare uno spazio pubblico a Marco Pannella oggi, nel 2026, a dieci anni esatti dalla sua morte come prescrive la legge, non è un’operazione nostalgica.

È una battaglia di assoluta attualità contro chi, anche nelle istituzioni locali, prova a imbavagliare il confronto e a non discutere gli argomenti scomodi. La Presidente del Consiglio comunale ha 20 giorni di tempo per far si che il consiglio comunale si riunisca e far votare l’Ordine del giorno voluto dal Gruppo “Il Cuore di Minerva”