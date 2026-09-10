Servizi educativi 0-3 anni 2026/2027: il Comune al lavoro per sostenere le famiglie

La Regione Puglia ha approvato l’avviso pubblico per l’accesso ai servizi educativi accreditati per i minori da 0 a 3 anni, relativo all’anno educativo 2026/2027.

L’Avviso, quest’anno, finanzia solo l’80% del costo del servizio. Il restante 20%, infatti, non è coperto dal finanziamento regionale e dovrà essere oggetto di accordi con le unità dell’offerta formativa per la copertura totale o parziale dei posti.

L’amministrazione comunale, pur in una situazione di predissesto finanziario, è consapevole dei disagi che questa situazione comporta per le famiglie. Pertanto ci si sta attivando in ogni modo vagliando tutte le opportunità e soluzioni possibili, con l’obiettivo, quanto meno di ridurre l’impatto economico della quota non finanziata e garantire la continuità dei servizi educativi.

«La situazione finanziaria dell’Ente impone prudenza, ma non ci impedisce di lavorare per trovare soluzioni concrete a sostegno delle famiglie. Faremo tutto quanto nelle nostre possibilità per affrontare la questione del 20% non coperto dal finanziamento regionale», dichiara l’ assessore alla Pubblica istruzione, Luciano Battista.

L’Amministrazione continuerà a lavorare con attenzione per individuare le soluzioni più appropriate e garantire alle famiglie un’informazione puntuale e tempestiva sugli sviluppi della misura.