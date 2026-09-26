Si è spento Mons. Bruno Musarò, Arcivescovo di Castro e Nunzio Apostolico emerito

Si è spento questa mattina presso l’Hospice “Casa di Betania” di Tricase Monsignor Bruno Musarò, Arcivescovo titolare di Castro e Nunzio Apostolico emerito.
Nato ad Andrano il 27 giugno 1948 e ordinato sacerdote per l’Arcidiocesi di Otranto il 19 settembre 1971, Monsignor Musarò ha dedicato decenni della sua vita al servizio diplomatico della Santa Sede, ricoprendo l’incarico di Rappresentante Pontificio in diverse nazioni. Il 3 dicembre 1994 San Giovanni Paolo II lo nominò Nunzio Apostolico a Panama ed Arcivescovo titolare di Abari; il successivo 6 gennaio 1995 ricevette l’ordinazione episcopale nella Basilica di San Pietro in Vaticano.
Le esequie saranno celebrate domani, 27 settembre, alle ore 16:00, presso la Chiesa “Maria SS.ma delle Grazie” ad Andrano.
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