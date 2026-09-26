Colpi di pistola in aria e bottino da 20mila euro: assalto a un autotrasportatore a Castrignano de’ Greci

CASTRIGNANO DE’ GRECI (Lecce) – Un’azione da commando orchestrata nei dettagli e messa a segno in pieno giorno nella zona industriale di Castrignano de’ Greci. Nella mattinata di ieri, un autotrasportatore impegnato nelle consegne per conto di un’azienda logistica è finito nel mirino di una banda armata mentre si trovava in sosta a bordo del proprio furgone Iveco Daily.

Secondo le prime ricostruzioni, due uomini con il volto coperto da passamontagna si sono avvicinati al veicolo e, sotto la minaccia delle armi, hanno preteso la consegna dell’incasso delle compravendite effettuate fino a quel momento. Di fronte al tentativo di reazione della vittima, i malviventi hanno sparato alcuni colpi di pistola in aria a scopo intimidatorio, riuscendo a farsi consegnare una somma in contanti vicina ai 20mila euro.

Subito dopo aver arraffato il denaro, i due si sono dati alla fuga a bordo di un’autovettura condotta da un terzo complice che li attendeva a motore acceso, imboccando a tutta velocità la statale 16 in direzione sud.

L’allarme è scattato immediatamente: sul posto sono intervenute le pattuglie di un istituto di vigilanza privato e i Carabinieri della Compagnia di Maglie, ai quali sono affidate le indagini per risalire all’identità dei rapinatori. Gli investigatori stanno setacciando la zona e analizzando le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private installate lungo la viabilità dell’area artigianale e sulle vie di fuga.