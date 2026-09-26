Anche a Galatina tutto pronto per la giornata mondiale del turismo

Domenica 27 Settembre in occasione della Giornata Mondiale del Turismo, sarà presentato dall’Amministrazione Comunale alle ore 9.30 presso Palazzo della Cultura nello spazio del Museo Civico Pietro Cavoti il “Quaderno di Viaggio per Giovani Esploratori”. Un quaderno nato per coinvolgere i più piccoli e le loro famiglie alla scoperta della nostra città, attraverso disegni da colorare, giochi e luoghi da esplorare, tutti i piccoli partecipanti riceveranno in regalo il quaderno di viaggio e a seguire sarà possibile scaricare il file dal sito del comune per stampare future copie in autonomia.
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