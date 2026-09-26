Fuga di gas dal serbatoio di un’auto sulla SS101: bonifica d’urgenza dei Vigili del Fuoco

LEQUILE (Lecce) – L’allarme è scattato intorno alle 17.00 di ieri presso un distributore di carburante lungo la strada statale 101, nel territorio di Lequile. Durante le operazioni di rifornimento di un’autovettura, il gestore dell’impianto si è accorto di una fuoriuscita di gas proveniente dal serbatoio del mezzo e ha allertato la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco.
Giunta sul posto, la squadra del Comando provinciale ha messo in sicurezza l’area e individuato l’origine della perdita in corrispondenza della flangia del serbatoio GPL. Per gestire le operazioni con i necessari standard di sicurezza, è stato fatto intervenire il Nucleo GPL Light, specializzato negli interventi su impianti di alimentazione a gas.
I tecnici del nucleo speciale hanno eseguito la bonifica e l’inertizzazione del serbatoio per eliminare ogni rischio di saturazione dell’aria. Le procedure si sono concluse in serata con il ripristino delle condizioni di agibilità del distributore e della sede stradale.
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