Multe e bollo auto, cartelle rottamabili in 139 comuni pugliesi

Sono 139 i comuni pugliesi che hanno aderito alla Rottamazione-quinques, estesa a Regioni ed enti locali con il decreto legge n. 38/2026, che ha fatto rientrare anche i debiti, tributari e non tributari, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 dalle Regioni e dagli enti locali. I comuni hanno comunicato il provvedimento di applicazione della definizione agevolata ai carichi riferiti alle proprie entrate e affidati all’agente della riscossione (per esempio Imu, Tari, bollo auto, multe stradali).

Di questi, 24 sono nella provincia di Bari (Bari, Adelfia, Altamura, Bitetto, Bitonto, Capurso, Casamassima, Cellamare, Conversano, Giovinazzo, Grumo Appula, Locorotondo, Modugno, Mola di Bari, Molfetta, Palo del Colle, Polignano a Mare, Rutigliano, Ruvo di Puglia, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, Terlizzi, Turi, Valenzano); 8 nella provincia di Bat (Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola, Trani, Trinitapoli); 13 nella provincia di Foggia (Carapelle, Casalnuovo Monterotaro, Cerignola, Chieuti, Foggia, Lucera, Manfredonia, Mattinata, Poggio Imperiale, San Giovanni Rotondo, Serracapriola, Vico del Gargano, Vieste); 15 nella provincia di Taranto (Laterza, Leporano, Lizzano, Manduria, Maruggio, Massafra, Monteparano, Mottola, Palagianello, Palagiano, Statte, Taranto, Torricella); 14 nella provincia di Brindisi (Carovigno, Ceglie Messapica, Cellino San Marco, Cisternino, Fasano, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, Ostuni, San Donaci, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni, Villa Castelli);

65 nella provincia di Lecce (Alessano, Alliste, Andrano, Aradeo, Arnesano, Bagnolo del Salento, Botrugno, Calimera, Campi Salentina, Cannole, Caprarica di Lecce, Carmiano, Carpignano Salentino, Castri di Lecce, Castrignano de’ Greci, Castrignano del Capo, Castro, Cavallino, Collepasso, Copertino, Corigliano d’Otranto, Corsano, Cutrofiano, Galatina, Gallipoli, Giuggianello, Guagnano, Lecce, Leverano, Lizzanello, Maglie, Martano, Matino, Melendugno, Melissano, Melpignano, Miggiano, Minervino di Lecce, Monteroni di Lecce, Morciano di Leuca, Nardò, Neviano, Novoli, Ortelle, Otranto, Patù, Poggiardo, Porto Cesareo, Presicce-Acquarica, Racale, Ruffano, Salice Salentino, Salve, San Pietro in Lama, Seclì, Sogliano Cavour, Spongano, Squinzano, Sternatia, Surano, Surbo, Taurisano, Tiggiano, Trepuzzi, Tricase, Ugento, Veglie).